6 Perlengkapan yang Wajib Ada di Kantor Beserta Fungsinya

Jakarta, Beritasatu.com - Memiliki perusahaan merupakan mimpi dari sebagian orang. Terlebih, jika perusahaan tersebut mampu berkembang dengan baik hingga menjadi suatu perusahaan besar dan dikenal banyak orang.

Deretan perusahaan-perusahaan besar dan ternama yang ada sekarang ini, awalnya bermula dari kantor kecil dengan biaya sewa yang rendah. Hal ini menunjukkan, sebelum menjadi sesuatu yang "besar" memang harus melewati menjadi "kecil" terlebih dahulu.

Sebelum menjadi perusahaan yang besar, tentu seseorang yang menjalani usaha tersebut melalui banyak proses. Salah satunya, dengan mendirikan sebuah kantor kecil.

Nah, jika Anda termasuk kalangan yang memiliki impian mendirikan perusahaan sendiri, berikut daftar perlengkapan kantor yang harus dipenuhi beserta fungsinya.

Komputer

Seiring berkembangnya zaman, kegunaan teknologi menjadi urutan pertama dalam keseharian manusia. Salah satunya, komputer. Perangkat ini berfungsi mempercepat aktivitas kantor, dengan perangkat lunak atau software yang ditawarkan seperti Ms Word, Ms Excel, hingga Ms Power Point.

Selain itu, penggunaan komputer lebih afdol lagi kalau terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi, sekiranya dibutuhkan surat menyurat secara digital, dengan mudah bisa mengirimnya melalui surat elektronik atau email.

Printer

Selanjutnya ada printer sebagai perlengkapan kantor yang dibutuhkan. Printer memiliki fungsi untuk mencetak berbagai dokumen, mulai dari dokumen biasa hingga foto.

Namun seiring berkembangnya waktu, printer sekarang sudah tersedia dengan kemampuan multi fungsi. Salah satunya bisa merangkap pula sebagai mesin scanner dan fotocopy.

Kertas dan Amplop

Walaupun perkembangan teknologi digital telah membuat penggunaan kertas menjadi lebih sedikit, namun bukan berarti kertas tidak dibutuhkan sama sekali. Kertas berfungsi untuk digunakan ketika hendak menulis, mencetak ataupun menggambar suatu dokumen.

Umumnya, kertas yang kerap digunakan oleh banyak kantor adalah jenis HVS ukuran A4 dan F4/folio dengan ketebalan mulai dari 70 gram hingga 100 gram. Beberapa kantor juga melengkapi kertas lainnya seperti kertas tebal untuk surat resmi, kertas karbon, kertas glossy, kertas undangan hingga kertas tebal seukuran kartu nama standar.

Jangan lupakan amplop berbagai ukuran harus tersedia di kantor. Minimal ukuran amplop yang bisa memuat kertas A3, A4 ataupun amplop standar. Selain itu, harus menyediakan amplop polos serta amplop dengan logo resmi perusahaan.

Alat Tulis

Kehadiran alat tulis berfungsi untuk mendukung aktivitas harian terlebih dalam melakukan surat menyurat. Kantor harus menyediakan berbagai jenis pena, mulai dari tinta hitam, merah, dan biru serta beberapa printilan lainnya seperti pensil, rautan, penggaris, stapler beserta isinya, spidol, papan penjepit, papan tulis putih, penghapus, hingga sticky notes.

Selain itu, kantor juga sebaiknya menyediakan buku notes kosong untuk berbagai keperluan yang membutuhkan pencatatan cepat atau mungkin untuk dibagikan kepada karyawan ketika pelatihan. Pertimbangkan pula untuk memiliki atau membuat notes yang tersemat logo perusahaan.

Flashdisk, Memory Card dan Eksternal Hardisk

Tidak ada salahnya memiliki ketiga barang tersebut sebagai bentuk antisipasi sewaktu-waktu penyimpanan berbasis internet mengalami error.

Selain itu, media penyimpanan ini juga berfungsi untuk memindahkan data-data digital dari komputer satu pada komputer lainnya. Pilihlah kapasitas penyimpanan yang besar, untuk menyimpan banyak dokumen.

Identitas Perusahaan

Last but not least, sediakan pula beberapa bentuk identitas perusahaan seperti kop surat, stempel, hingga kartu nama. Hal ini bertujuan agar perusahaan nantinya bisa lebih dikenal oleh banyak orang alias meningkatkan awareness masyarakat.

Selain berfungsi mengenalkan identitas perusahaan, stempel juga berfungsi sebagai alat penguat keputusan pimpinan perusahaan ataupun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Biasanya stempel ini terdapat di surat ataupun amplop.

