Dirut Panorama: Wisatawan Lebih Minati Pengalaman Fisik

Selasa, 23 November 2021 | 21:13 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Aspek digital dalam dunia pariwisata (digital tourism) hanyalah sarana pendukung yang membantu perjalanan wisata.

Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Panorama Sentrawisata Tbk, Budijanto Tirtawisata dalam acara BeritaSatu Economic Outlook 2022 bertema "Akselerasi Pembangunan Pariwisata 2022" yang digelar BeritaSatu Media Holdings (BSMH) secara virtual, Selasa (23/11/2021).

"Wisatawan lebih meminati dan mengharapkan pengalaman fisik dalam suatu perjalanan (journey cycle) wisata karena tak semua dapat diganti dengan aspek digital. Digital things adalah keniscayaan, tetapi sebagian besar dari aktivitas suatu perjalanan adalah melalui physical things,” jelasnya.

BACA JUGA PPKM Dilonggarkan, Tiga Segmen Bisnis Panorama Catat Peningkatan

Jika dilihat dari proses suatu perjalanan wisata, lanjutnya, maka dimulai dari inspiration (inspirasi), lalu planning (perencanaan), booking (pemesanan), experience (pengalaman), dan sharing (membagikan).

Pada tahap inspirasi, secara fisik dapat dicari melalui travel exhibitions atau brosur. Sedangkan secara digital dapat ditemukan melalui pencarian Google, media sosial, maupun buletin online.

Pada tahap perencanaan, secara fisik dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terbatas bersama pihak yang ingin berwisata atau bertemu dengan konsultan perjalanan (travel consultant). Kalau dari dunia digital, dapat dilakukan melalui media sosial dan platform online rating dan review terkait destinasi wisata tertentu.

BACA JUGA Pariwisata Mulai Pulih, Panorama Sudah Berangkatkan 21 Grup Tur

Begitu pula dalam tahap pemesanan, pengalaman, dan sharing yang dapat dilakukan secara fisik maupun digital. Namun, ia menekankan akan pentingnya pengalaman yang sekitar 90% dilakukan secara fisik selama perjalanan wisata.

Budijanto mengungkapkan, adanya perbedaan agen tur yang konvensional dan online travel agent (OTA). Untuk tipe pertama, agen tur memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan para pelanggan atau costumer dan mereka memiliki kapabilitas untuk mengatur perjalanan yang kompleks. Namun, adanya keterbatasan dari sisi waktu kerja menjadi penghambat.

"Sedangkan untuk OTA, memang provide fast dan instant information, tetapi dari segi kemampuan biasanya yang sifatnya simple trips,” urainya.

BACA JUGA Pemesanan Perjalanan Wisata Domestik Sudah 40% dari Kondisi Normal

Budijanto juga membagi dua jenis kebutuhan pelanggan wisata, yakni do it yourself dan do it for me. Pada jenis pertama, dimaknai sebagai pelancong yang dapat melakukan perjalanan wisata secara mandiri. Biasanya, mereka yang disebut savvy traveler lebih banyak menghemat uang dalam jenis ini dan cenderung fleksibel ke mana tujuan wisata.

Adapun mereka yang disebut luxury traveler berarti dapat memiliki opsi ke mana tujuan wisata, karena pelancong jenis tersebut cenderung lebih mampu dan lebih mapan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com