Pariwisata Bali Siap Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Kamis, 25 November 2021 | 12:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah berencana menerapkan PPKM level tiga di sejumlah wilayah termasuk di Bali untuk meredam kenaikan kasus Covid-19. Meski demikian Bali siap menerapkan protokol kesehatan ketat dan inovatif guna membangkitkan sektor pariwisata.

Terkait pemulihan pariwisata dan persiapan kedatangan wisatawan, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Nyoman Ayu Andriani mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif agar wisatawan berniat datang ke Bali.

“Program digitalisasi pariwisata kita gaungkan, menata agar jalur wisata bisa menyentuh sektor produksi masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian," kata dia dalam workshop Generasi Positif Thinking (Genposting) dengan tema "Bali Bangkit dan Siap Menghadapi Nataru dengan Kewaspadaan dan Kesiapan Pencegahan Covid-19" pada Rabu (24/11/2021).

Dalam keterangan yang diterima Kamis (25/11/2021), pemerintah juga sedang mempersiapkan program karantina on-board atau dengan berlayar sebagai inovasi dari peraturan wajib karantina yang ada untuk turis mancanegara.

Dewan Pengurus Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (DPD Asita), I Putu Winastra mengatakan rekomendasi Asita adalah evaluasi pembukaan 19 negara yang ada dan kebijakan penerbangan internasional dengan satu kali transit untuk long haul flight yang potensial.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informaika (Kemenkominfo) Septriana Tangkary, kegiatan ini diharapkan dapat membekali masyarakat, UMKM, pelaku usaha pariwisata, serta perangkat desa dengan pemahaman akan program pemerintah di bidang pariwisata untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat ketika berada di tempat wisata, khususnya di Bali.

Sumber: BeritaSatu.com