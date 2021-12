Diluncurkan, Hotdog Boy NFT Usung Artwork

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:19 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Produk hotdog boy NFT adalah proyek NFT berlisensi resmi pertama yang diusung merek Food and Beverages gerobakan. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Food and Beverages, PT Otewe Maju Bersama (OMB) selain terus menambah sayap bisnis berkomitmen juga untuk tetap relevan dengan perkembangan era digital, termasuk dalam hal NFT (Non Fungible Token). Produk hotdog boyNFT adalah proyek NFT berlisensi resmi pertama yang diusung merek Food and Beverages gerobakan.

Koleksi pertama hotdogboyNFT ini mengusung artwork yang mengambarkan sosok Boy, maskot dari Hotdog Boy, yang merepresentasikan keunikan dari masing-masing rasa atau original flavors dari Hotdog Boy.

BACA JUGA Lukisan Basuki Abdullah Penggembala Sapi Masuk NFT

“HotdogboyNFT di luar negeri sudah banyak sekali collector-nya, dan di Indonesia belum ada bisnis gerobak yang menjalankan non-fungible token (NFT) maka kami PT Otewe Maju Bersama, dengan Hotdog Boy ingin memperkenalkan teknologi ini dan untuk tahap awal kami hanya menjual 4 Artwork yang masing-masing jumlahnya sengaja dibuat limited, dengan harga yang cukup terjangkau 0.0076 ETH (Ethereum) atau sekitar Rp 500,000 yang diharapkan akan menarik para collector NFT,” ujar

Ditto Adjie, Creative Director PT Otewe Maju Bersama dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Ditambahkan, Akhdan Habibie, Senior Marketing OMB, hotdog boy menggunakan bahan-bahan premium seperti sosis bBratwurst dan roti yang lembut serta banyaknya pilihan saus yang disediakan. "Tidak ketinggalan ada menu pelengkap seperti kentang chips yang dapat menjadi salah satu pilihan cemilan yang murah dan enak,“ ujar Akhdan.

BACA JUGA MFS Dedikasikan NFT untuk Petani Perempuan Indonesia

Selain itu PT Otewe Maju Bersama juga membuka kesempatan bagi yang ingin memulai bisnis sistem kemitraan dengan sistem manajemen yang sederhana dan pastinya dengan modal yang cukup terjangkau. OMB juga menaungi banyak brand seperti OTW foodstreet, Ropang OTW, Kopi Yor, Bakwan Day dan Pisang POP dan tentunya Hotdog Boy dengan total cabang mencapai 700 outlet secara nasional dan sukses menjadi pilihan para pecinta kuliner di seluruh Indonesia.

“Kami berharap Hotdog Boy! juga dapat meneruskan kesuksesan brand-brand lain, khususnya bisnis gerobak dibawah naungan PT Otewe Maju Bersama atau yang juga dikenal OMB Group seperti Tahu Go!, Bakwan Day, dan Pisang POP!” – Ucap Aby

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com