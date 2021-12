Nagekeo Luncurkan Slogan Nagekeo The Heart of Flores

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do, Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja, dan Bupati Ende Djafar Achmad dalam acara Peluncuran Slogan Nagekeo the Heart of Flores di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu, 8 Desember 2021 (Foto: Antara)