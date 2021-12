Billboard di New York Promosikan Produk Kecantikan Indonesia

Kamis, 9 Desember 2021 | 22:33 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / LES

New York, Beritasatu.com - Papan iklan digital (billboard) di Times Square New York, Amerika Serikat (AS) tiba-tiba menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Hal itu setelah layar LED di sana memajang produk kecantikan Tanah Air, Beby.

Kabar membanggakan ini turut diunggah di Instagram @bebyofficial.id.

“We are here in New York” tulis akun Instagram tersebut dalam caption mengiringi unggahan foto mereka yang terpampang di Times Square New York, saat dikutip Kamis (9/12/2021)

"Hi! My name is Beby and i'll make you glow, wo'nt play a joke," demikian tulisan yang terpampang di billboard.

Selain tulisan tersebut, produk kecantikan itu turut menampilkan wajah-wajah orang Indonesia dengan kulit glowing dan memesona. Kehadirannya di billboard Times Square, New York, menjadi penanda eksistensinya di pasar dunia.

Kesuksesan yang diraih tentu saja tidak terlepas dari campur tangan para pendirinya. Salah satunya adalah dokter kecantikan, dr Tan Yuanita Agustina, yang sudah sukses di bidang bisnis kecantikan dalam negeri selama 12 tahun.

Melalui produknya, dokter Tan mengatakan, mereka memiliki misi untuk menumbuhkan rasa cinta dan percaya masyarakat Indonesia untuk menggunakan skincare karya anak bangsa.

"Sejak tahun 2019, Beby menjadi teman setia para beauty enthusiasts Indonesia yang ingin memiliki kulit wajah sehat dan glowing," ujar wanita yang akrab disapa dr. Tata itu, sekaligus memperkenalkan varian rose glow serum.

Dia menambahkan, produknya hadir melalui rangkaian perawatan hibrida bagi para beauty enthusiasts, yang mendambakan kulit wajah yang sehat dan glowinng seperti jika mereka pergi ke klinik kecantikan mahal.

BACA JUGA Amorre Beauty Ramaikan Industri Produk Skincare

"Tak dibatasi oleh gender dan usia, semua produk skincare Beby bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia 14 tahun ke atas," jelas dr Ta dalam keterangan resminya.

Beby memiliki misi untuk akan terus berinovasi untuk menghadirkan produk baru di tahun 2022 yang berpotensi besar untuk menjadi tren skincare yang tidak umum di pasaran serta tepat guna. Sejak tahun 2021 ini, di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian global, dr Tata tetap berinovasi dengan mendirikan pusat penelitian serta pabrik skincare sendiri di Tangerang, Banten.

Pembangunan pabrik skincare menjadi investasi yang besar serta dorongan untuk menciptakan produk-produk skincare yang memukau hasil karya anak bangsa. Selalu menghadirkan produk skincare yang inovatif, bersertifikat BPOM dan halal.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com