Lippo Mall Kemang Hadirkan Kemeriahan Tropical Christmas

Sabtu, 11 Desember 2021 | 19:47 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Avenue of The Stars Lippo Mall Kemang. (Foto: Dok. Lippo Malls Indonesia)

Jakarta, Beritasatu.com - Kemeriahan Tropical Christmas hadir di Lippo Mall Kemang mulai 2 Desember 2021 hingga 9 Januari 2022.

Kemeriahan ini ditandai dengan kehadiran dua tema dekorasi dengan nuansa yang berbeda, yang ditempatkan di area main atrium lantai ground Lippo Mall Kemang, serta area hang out outdoor Avenue of The Stars.

Marketing Communication Manager Lippo Mall Kemang Henricus Helmy Kurniawan mengatakan, nuansa tropical dapat dirasakan mulai dari area lobby utama hingga menuju atrium mal.

"Mulai dari konsep tropical khas pesisir pantai yang diramaikan dengan hiasan pohon kelapa, bambu dan jerami, dan juga dilengkapi dengan kehadiran hewan-hewan khas tropis seperti burung Flamingo, hingga kehadiran Santa Claus dengan menggunakkan kostum tropical," ungkap Henricus dalam keterangan persnya, Sabtu (11/12/2021).

Untuk Avenue of The Stars, lanjut dia, dekorasi city of light yang diadopsi dari Radio City Music Hall, New York, dilengkapi dengan dekorasi natal yang merupakan perpaduan lampu warna warni memberikan kesan malam yang gemerlap dengan live music performance setiap harinya.

"Lokasi ini wajib menjadi pilihan tempat hang out dan juga pilihan tempat berkumpulnya keluarga, kerabata dan komunitas," lanjutnya.

Menurut Henricus, Lippo Mall Kemang juga melengkapi rangkaian program, yang ditujukan untuk keluarga dalam mengisi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kami telah menyiapkan berbagai aktivitas untuk keluarga, yang bukan hanya memberikan hiburan namun memiliki nilai edukasi sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara tropis," imbuhnya.

Selain itu, kata Hendricus, Lippo Mall Kemang juga telah menyiapkan program belanja berhadiah yang menarik, seperti program Exotic Xmas, dimana pengunjung yang sudah menjadi member Styles dengan minimum pembelanjaan Rp 200.000 atau Rp250.000 (khusus transaksi di Hypermart) akan mendapatkan hadiah berupa 2 ekor exotic fish.

"Ada pula program The Joy of Redemption, yaitu para member Styles yang sudah melakukan earning di Lippo Mall Kemang bisa melakukan redeem Styles point dengan LMK Gift Voucher," tambah Henricus.

Lippo Malls melalui Styles, aplikasi program loyalty customer juga menghadirkan program belanja berhadiah No Shop, No Gold! selama periode 1 Desember 2021 hingga 5 Januari 2022.

Pengunjung cukup belanja dengan minimum transaksi Rp 300.000 untuk mendapatkan kupon Lucky Styles, dan 3 member loyal Styles yang beruntung akan mendapatkan logam mulia emas batangan 5 gram.

Sumber: Investor Daily