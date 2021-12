Ada di 4 Negara, UNESCO Akui Songket Malaysia Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Sabtu, 18 Desember 2021 | 20:05 WIB

Paris, Beritasatu.com – Badan dunia PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO) baru-baru ini menetapkan kain songket Malaysia sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Namun kenyataannya kain songket ini ada di empat negara Asia Tenggara. Selain Indonesia dan Malaysia, kain songket juga ditemukan di Singapura dan Brunei Darussalam.

Penetapan dilakukan saat sesi ke-16 Intergovernmental Comittee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paris, Prancis, pada Rabu (15/12/2021). "Songket adalah kain tenunan tangan Malaysia, dibuat dengan alat tenun tradisional menggunakan pedal lantai," tulis UNESCO dalam laman resminya, https://ich.unesco.org/RL/songket-01505.

Kerangan di situs tersebut menyatakan, songket adalah kain tenun tangan tradisional Malaysia yang dibuat oleh wanita di Semenanjung Malaya dan Sarawak.

Kendati demikian, penetapan ini menimbulkan polemik dari masyarakat Indonesia yang mengkritik keputusan UNESCO tersebut, mengingat Indonesia juga memiliki songket.

Terlepas dari polemik yang muncul setelah penetapan itu, perlu diketahui bahwa ciri khas songket adalah terbuat dari kain sutra atau katun gabungan pola benang emas maupun perak.

Dalam kebudayaan Indonesia, songket bisa ditemukan di Sumatera, khususnya Palembang. Melansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, songket berasal dari kata disongsong dan di-teket.

Kata teket dalam bahasa Palembang lama yang berarti sulam, mengacu pada proses penenunan, yakni memasukkan benang ke longsen dengan cara diterima atau disongsong. Hasilnya, terciptalah makna songket, yaitu kain yang pembuatannya disongsong kemudian disulam.

