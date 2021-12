2013, Kemendikbud Telah Tetapkan Songket Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Sabtu, 18 Desember 2021 | 20:25 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kain songket telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sejak tahun 2013 hingga 2019 sebanyak lima jenis kain songket telah ditetapkan Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

BACA JUGA Ada di 4 Negara, UNESCO Akui Songket Malaysia Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Kain songket yang merupakan jenis kain tenun tradisional yang asal usulnya dari Kepulauan Melayu atau sekarang dikenal dengan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia serta Singapura. Unesco telah menetapkan kain songket sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari Malaysia pada sesi ke-16 Intergovernmental Comittee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paris, Prancis, pada Rabu (15/12/2021).

Kelima kain songket itu adalah, Songket Palembang dari Sumatera Selatan (2013), Songket Sambas dari Kalimantan Barat (2013), Songket Pandai Sikek dari Sumatera Barat (2014), Songket Beratan dari Bali (2018) serta Songket Silungkang dari Sumatera Barat (2019).

BACA JUGA Pelopor Tenun dan Songket Betawi Harapkan Dukungan Anies

Sayangnya UNESCO justru menetapkan kain songket sebagai warisan budaya tak benda dari Malaysia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com