Dekorasi Christmas Carnival Semarakan Natal di Central Park dan Neo Soho Mall

Jumat, 24 Desember 2021

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Perayaan Natal dan Tahun Baru di Central Park dan Neo Soho Mall selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh para pengunjung setianya. Tahun ini, Noel Season yang digelar hingga 12 Januari 2022 bakal menggembirakan, memorable dan tetap aman.

Kali ini Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan tema “Bring Back The Joy” untuk mengajak para pengunjung merasakan kembali kebahagiaan serta keceriaan perayaan Natal dan Tahun Baru, dengan ornamen dan juga dekorasi christmas carnival di seluruh area mal.

“Noel Season tahun ini hadir dengan berbagai pilihan program belanja baru, juga dekorasi yang lebih variatif sekaligus seru. Protokol kesehatan tentu tetap diterapkan dalam rangkaian Noel Season agar customer yang datang ke Central Park dan Neo Soho Mall dapat menikmati suasananya dan berbelanja dengan aman dan nyaman,” ujar Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park dan Neo Soho Mall Silviyanti Dwi Aryati dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12).

Silviyanti menjelaskan lebih lanjut, selain menggelar program belanja offline, terdapat juga program belanja virtual. Hal ini dipandang sebagai solusi bagi Central Park dan Neo Soho Lovers yang ingin tetap mengikuti keriaan berbelanja tanpa harus datang langsung.

Rangkaian Noel Season ini sendiri telah dimulai sejak 26 November dengan berbagai pilihan program belanja yang dikenal dengan rangkaian Christmas Shopping Marathon, yang kali ini terdiri dari program Festive Prizes, Raffle Of The Day, 12.12 Gifts Of Joy, Christmas Live Sale serta Meet The Santa dan Jingle & Mingle.

Dekorasi Instagramable

Dekorasi Instagramable untuk mengabadikan momen kebersamaan tentu sangat identik dengan nuansa Natal di Central Park dan Neo Soho Mall. Tahun ini, dekorasi Natal di Central Park Mall bekerjasama dengan Funworld untuk menghadirkan keceriaan di banyak area sesuai dengan tema “Bring Back The Joy”.

Semisal di area Laguna Atrium, terdapat instalasi christmas festival seperti layaknya masuk ke dalam area sirkus pekan gembira yang mengantusiaskan dan dipenuhi dengan beragam permainan mesin arcade seperti Merry Go Round, permainan bola dan permainan lainnya. Dekorasi festival ini tidak hanya dapat dinikmati dari lantai GF Central Park Mall, para pengunjung dapat merasakan pengalaman pekan festival yang berbeda juga di Neo Atrium dan Tribeca Park. Selain ada dekorasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, suasana taman di ruang terbuka ini akan dipercantik dengan dekorasi yang dapat dijadikan spot foto baik di saat siang hari ataupun gemerlap kilauan lampu di malam hari.

Sumber: BeritaSatu.com