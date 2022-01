Crown Textile Jawab Kebutuhan Desainer Akan Kain

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:05 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Crown Textile and Tailor (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Kebutuhan akan kain atau tekstil terus meningkat. Salah satunya terlihat dari manisnya catatan perkembangan industri tekstil Indonesia pada akhir tahun 2021. Kebutuhan ini dijawab juga oleh Crown Textile and Tailor dengan menghadirkan one stop shopping terbesar di Jakarta. Ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat khususnya desainer akan kebutuhan kain.

“Kami mengerti bahwa kebutuhan kain sangat bervariasi. Karena itu, tidak tanggung-tanggung, Crown Textile and Tailor langsung memberikan koleksi terlengkap. Segala jenis kain ada di sini,” kata Vishal Kumar, Owner Crown Textile and Tailor dalam pembukaan gerai baru di Pasar Mayestik, Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

BACA JUGA Sejumlah UMKM Tekstil Orientasi Ekspor Mampu Bertahan Saat Pandemi

Tak hanya berlimpah jenis kain, pengunjung juga dapat menemui jenis kain yang termasuk sulit didapatkan, seperti berbagai jenis kain songket Palembang dan batik tulis asli dari pengrajin di Pekalongan dan Solo.

"Kami berharap dapat membantu para desainer muda atau pengusaha start-up atau pebisnis muda yang bergerak di bidang fashion maupun konveksi," ujar Vishal.

BACA JUGA Kemperin Dukung IKM Tekstil Bangkit dan Tingkatkan Kinerja

Dari jenis kain yang sering dicari, kain yang sulit dicari hingga kain langka, dapat ditemui di Crown Textile and Tailor. “Bagi pengunjung yang sangat menyukai kain one of a kind, kami juga memiliki layanan yang tergolong unik yaitu membuat kain secara eksklusif bagi pemesan. Artinya, di dunia hanya sang pemesan yang memiliki kain itu satu-satunya,” lanjut Vishal.

Salah satu desainer yang senang dengan kehadiran Crown adalah Ivan Gunawan. Menurutnya Ivan, kehadiran Crown membantunya dalam memenuhi kebutuhan akan kain.

"Saya kan harus selalu mengupdate bahan yang baru, bahan yang tidak ada di toko lain, yang punya eksklusivitas, itu cuma di Crown. Bahannya up to date, mau cari jenis apapun ada di sini. Mau cari yang murah sampai mahal, komplit!" ujar Ivan Gunawan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com