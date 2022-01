Sepanjang 2021, Whitelab Raih 5 Penghargaan

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:48 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Whitelab telah berhasil mengantongi 5 penghargaan untuk kategori produk kecantikan sepanjang tahun 2021. Penghargaan tersebut menunjukkan Whitelab sebagai produk lokal tidak kalah bersaing kualitasnya dengan produk dari luar negeri.

“Terima kasih kepada seluruh konsumen setia yang sudah mendukung dan mencintai produk produk kami sampai saat ini. Dengan memenangkan 5 penghargaan pada tahun 2021, tidak membuat kami lantas menjadi berpuas diri, justru ini adalah tantangan untuk kami ke depannya agar dapat terus menciptakan inovasi produk yang lebih baik lagi yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan kulitnya,” ujar Jessica Lin selaku Co Founder Whitelab lewat siaran pers, Selasa (18/1/2022).

Saat ini, kata Jessica, para Beauty Enthusiast Indonesia semakin bahagia karena produk-produk kecantikan lokal semakin merajalela. Para pegiat industri kecantikan lokal ini terus berlomba-lomba mengeluarkan produk baru.

Whitelab menerima Tokopedia Beauty Awards 2021 yang diperoleh dari ajang penghargaan dari salah satu ecommerce terbesar di Indonesia untuk mendukung para UMKM Lokal Kecantikan. Penghargaan itu diberikan agar terus berinovasi menciptakan produk kecantikan yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat.

Pada ajang Tokopedia Beauty Awards 2021, Whitelab berhasil meraih Best Eye Care untuk Produk Whitelab Eye Cream dan Best Wash Face Mask untuk Whitelab Mugwort Pore Clarifying Mask.

Selanjutnya, kata Jessica, Whitelab juga mendapat penghargaan pertama kalinya Line Today Choice 2021 digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap figur serta brand yang telah mewarnai 2021 dengan hal bermanfaat dan menginspirasi di keseharian pembaca Line Today. Whitelab memenangkan kategori “Most Favorite Local Beauty Brand” berdasarkan hasil vote para pembaca Line Today.

Pada Female Daily Best of Beauty Awards 2021, Whitelab juga berpartisipasi dalam ajang bergengsi yang dapat memudahkan para beauty enthusiast untuk menemukan produk kecantikan yang lebih tepat.

“Whitelab berhasil menyabet 2 penghargaan sebagai Best Acne Treatment untuk produk Acne Cream dan Best Wash Off / Peel Off Mask untuk Whitelab Mugwort Pore Clarifying Mask,” tambah Jessica.

Menurut Jessica, brand perawatan kulit Whitelab menjadi brand lokal yang hadir di tahun 2020 dan sudah mampu merebut hati masyarakat Indonesia. Terbukti dengan produk-produk yang sering terjual habis di pasaran. Selain produkWhitelab menggunakan bahan unggulan, harga untuk produk ini pun terbilang cukup terjangkau bagi semua kalangan.

Sumber: BeritaSatu.com