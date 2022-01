Liburan ke Surabaya? Jangan Lupa Kunjungi Lima Mal Ini

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berencana mengunjungi kota pahlawan Surabaya? Mengingat suasana kota ini tidak terlalu berbeda dengan Jakarta, banyak masyarakat Jakarta yang berkunjung ke Surabaya demi liburan ataupun urusan bisnis. Sayangnya, kedua kota tersebut cukup jauh, berjarak sekitar 814 kilometer.

Ada banyak pilihan transportasi untuk menuju Surabaya. Jika memilih perjalanan darat yang ditempuh selama kurang lebih 14 jam, bisa menggunakan bus travel Jakarta Surabaya. Perjalanan nyaman Jakarta Surabaya menggunakan bus tentunya akan menjamin perjalanan tetap nyaman dan tentunya aman.

Surabaya merupakan kota metropolitan yang menawarkan berbagai daya tarik yang tidak Anda temui di tempat lain, seperti taman, tempat-tempat penuh sejarah, dan wisata yang kental dengan nuansa religi. Tidak hanya itu, banyak kuliner khas Surabaya dan pusat perbelanjaan yang wajib dikunjungi.

Bagi yang gemar berbelanja dan sudah merencanakan perjalanan ke Surabaya, jangan lupa untuk kunjungi mal keren di kota ini dengan ciri khasnya masing-masing. Anda juga bisa merasakan kuliner khas Surabaya yang dijual di dalamnya.

Berikut, lima rekomendasi mal di Surabaya yang bisa dijadikan tempat untuk berbelanja atau hanya sekadar menghabiskan waktu senggang.

Pakuwon Mall

Pakuwon Mall adalah pusat perbelanjaan terbesar di kota pahlawan Surabaya. Sebelumnya mal ini diberi nama Supermall Pakuwon Indah. Bangunan yang terlihat sangat mewah dan elegan ini menawarkan banyak pertokoan bermerek terkenal.

Jika Anda membawa anak kecil, mal ini cukup ramah karena ada Timezone, Gramedia, dan beberapa cafe. Fasilitas lain yang ada di Pakuwon mal juga sangat membantu perjalanan bisnis Anda, mulai dari apartemen dan hotel yang bisa Anda sewa hingga convention center yang sangat luas dengan kapasitas yang mampu menampung 5.000 orang.

Tunjungan Plaza

Selanjutnya ada mal yang sudah berdiri sejak tahun 1986, yaitu Tunjungan Plaza. Anda tidak akan cukup mengelilingi mal ini dalam waktu sehari saja karena cukup besar. Bahkan pada tahun 2017 sudah dibuka Tunjungan Plaza VI yang artinya ada enam bangunan yang saling terhubung di area ini.

Mal ini sudah diisi setidaknya 500 outlet, mulai dari toko pakaian ternama, bioskop, supermarket, toko buku, dan restoran. Dipastikan Anda bisa menemukan apapun yang sedang dicari di Tunjungan Plaza karena cukup komplit.

Surabaya Town Square

Terkenal dengan sebutan Sutos, mal satu ini menawarkan suasana yang berbeda dengan mal lainnya. Surabaya Town Square membawa gaya berbelanja setengah outdoor, sehingga sangat cocok untuk Anda yang ingin menikmati udara segar sembari berbelanja.

Tidak hanya bisa berbelanja, terkadang area outdoor Surabaya Town Square dipakai untuk tempat pertunjukan acara seni, seperti pentas musik. Tak heran jika mal ini cukup populer di kalangan anak muda Surabaya.

Galaxy Mall

Selanjutnya ada mal yang memiliki slogan discover the best that life has to offer at Galaxy Mall Surabaya. Sesuai dengan slogannya, Galaxy Mall memberikan banyak keseruan di dalamnya. Walaupun sudah lama berdiri, namun suasana asyik akan Anda dapatkan jika mengunjungi tempat ini.

Anda bisa menemukan berbagai merchant internasional hingga restoran dan kafe yang seru. Sekarang, Galaxy Mall sudah memiliki dua bangunan yang dihubungkan menggunakan sky bridge.

Delta Plaza

Salah satu mal yang tidak jauh dengan monumen bersejarah di Surabaya adalah Delta Plaza. Mal ini dekat dengan lokasi Monumen Kapal Selam. Banyak yang mengatakan jika dahulu bangunan Delta Plaza adalah bekas sebuah rumah sakit, namun Anda tidak perlu takut karena kesan mistis sudah tidak ada lagi.

Bagi Anda yang mencari tempat untuk bersantai bersama keluarga atau teman-teman, mal ini bisa dijadikan pilihan. Ada banyak kafe-kafe yang menarik Anda jadikan tempat untuk menghabiskan waktu senggang.

Demikian lima rekomendasi mal di Surabaya yang bisa Anda jadikan tempat untuk berbelanja atau hanya sekadar menghabiskan waktu senggang saja. Selain menawarkan banyak tenant di dalamnya, tentu saja Anda akan merasakan keseruan yang berbeda-beda.

