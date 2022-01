Restoran Padang Terbesar di Dunia Lengkapi The Grand Mangkuputra Arcade

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:00 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

PT Grand Mangkuputra melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Bally Internasional Hotel & Resort (member of Riyadh Group Indonesia) dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan terpadu (mixed use) The Grand Mangkuputra Arcade di Cibeber, Kota Cilegon, Banten. (Foto: Istimewa)

Cilegon, Beritasatu.com - PT Grand Mangkuputra melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Bally Internasional Hotel & Resort (member of Riyadh Group Indonesia) dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan terpadu (mixed use) The Grand Mangkuputra Arcade di Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Lewat kesepahaman ini, Riyadh Group Indonesia nantinya akan mengelola dan mengembangkan hotel The Grand Mangkuputra Arcade dan kawasan seluas 4,5 hektare milik PT Grand Mangkuputra.

Selain proyek ini, Riyadh Group juga akan mengelola dua aset lain milik PT Grand Mangkuputra yang berlokasi di Merak dan Jombang Cilegon untuk pembangunan rumah sakit berstandar internasional.

CEO Riyadh Group Indonesia, Bally Saputra mengatakan, hotel The Grand Mangku Putra Arcade akan dialihfungsikan dan rebranding menjadi Bally Hotel and Convention Center dengan fokus menjadi kondominium hotel (kondotel) bintang empat.

"Sehingga para investor properti memiliki kesempatan menikmati bagi hasil dari pengelolaan unit kondotel yang saat ini masih dalam tahap renovasi," kata Bally Saputra dalam keterangan pers, Minggu (23/1/2022).

Bally Saputra menyebutkan, Kota Cilegon merupakan salah satu kota terkaya di Indonesia. Terlebih, di kota ini berdiri banyak industri dan pabrik berskala besar yang banyak menggunakan tenaga kerja asing dan ekspatriat. "Warga asing dan ekspatriat ini menjadi nilai tambah bagi potensi pasar properti di Kota Cilegon,” kata Bally.

Selain mulai memasarkan unit kondotel, tambah Bally, di lokasi The Grand Mangku Putra Arcade, segera dibuka Restoran Padang The New Natrabu dengan kapasitas sekitar 600 kursi yang disebutnya sebagai restoran Padang terbesar di dunia.

Di restoran ini, masyarakat Kota Cilegon termasuk pekerja industri dapat menikmati makanan khas Gulai Kepala Ikan dengan nuansa ala Ranah Minang dan alunan musik tradisional Talempong.

"Di sini kami juga akan sediakan The Consulate Lounge yang bisa menjadi tempat berkumpulnya para pekerja asing dan pelaku bisnis serta masyarakat Cilegon. Kapasitasnya cukup untuk 250 orang, lengkap dengan live music," pungkas Bally.

Sumber: Investor Daily