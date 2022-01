Manfaat Ekstrak Daun Pegagan untuk Wajah Cerah dan Glowing Alami

Senin, 24 Januari 2022 | 14:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ekstrak daun pegagan (centella asiatica) merupakan bahan herbal alami yang baik untuk wajah. Kandungan aktifnya dapat menembus ke lapisan kulit dalam dan bekerja langsung pada sel-sel yang mengalami kerusakan, seperti mengurangi jerawat, perawatan, hingga melembabkan kulit.

Kandungan alami pada ekstrak daun pegagan tersebut yang dimanfaatkan merek perawatan kulit (skin care) dalam negeri, Reglow Indonesia untuk menghadirkan produk yang membuat wajah cerah dan glowing alami, serta anti-ageing, tetapi tidak membuat ketergantungan bagi kalangan usia muda dan tua.

Co-founder sekaligus Brand Ambassador Reglow Indonesia, dr Shindy Kurnia Putri mengungkapkan kerap mendengar banyak keluhan dari dunia dermatologis kulit mengenai semakin banyak bisnis skin care yang menggunakan bahan yang kurang tepat.

“Saya sudah lama mengamati permasalahan kulit saat saya praktek hingga ke pelosok. Maka dari itu, saya tergerak untuk berkontribusi dalam peluncuran produk sesuai keilmuan di bidang kedokteran. Harapan saya agar masyarakat tidak hanya mendapat efek glowing sesaat, namun cerah bertahap dengan produk yang dibuat dari kandungan bahan herbal Indonesia. Produk Reglow, karena mengandung bahan alami ekstrak daun pegagan dan bahan aktif lainnya, seperti niacinamide, serta berbagai vitamin untuk kulit yaitu vitamin B3 dan vitamin E maka aman dipakai untuk para ibu hamil dan menyusui,” ujar dia usai kegiatan Kopdar Agen Reglow Indonesia pada Sabtu (22/1).

Terkait batasan usia, dr Shindy menuturkan bahwa Reglow dapat dipakai mulai usia remaja dan mereka yang sering melakukan aktivitas di lapangan di bawah panas matahari. Produk ini memang untuk semua jenis kulit, tetapi bagi mereka yang sering memakai skin care dengan kandungan hydroquinone melebihi dosis yang dianjurkan, sebaiknya kulit diistirahatkan sekitar dua minggu sebelum memakai produk Reglow,” katanya.

Ditambahkan oleh dr Shindy bahwa hydroquinone sebenarnya bukan hal yang menakutkan namun dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kulit jika penggunaanya tidak dengan resep dokter, mengingat ini adalah obat bukan skin care.

“Penggunaan hydroquinone memang tidak menutup kemungkinan memberikan hasil lebih cepat, tapi harus dengan resep dokter dan tidak untuk jangka waktu panjang. Masih banyak whitening agent berbahan alami, selain hydroquinone, seperti niacinamide, vitamin B3, vitamin E, vitamin C, dan lainnya yang mencerahkan. Yang membedakan, kalau bahan alami memerlukan pemakaian secara konsisten. Efeknya sama-sama mencerahkan tapi beda di waktu saja,” katanya.

Di samping itu, lanjut dr Shindy, diperlukan penunjang kesehatan kulit dari dalam selain penggunaan skin care. Gaya hidup sehat sangat dibutuhkan oleh manusia karena memberikan pengaruh ke metabolisme tubuh, termasuk pada kulit.

“Selain skin care, dibutuhkan juga yang namanya olahraga minimal seminggu tiga kali atau selama 150 menit dibagi lima, jadi 30 menit olahraga, minum air mineral yang cukup, tidur cukup, menghindari stres, tidak makan manis dan berlemak yang berlebihan, konsumsi buah-buahan karena semuanya akan mengarah juga ke kesehatan kulit,” tutur dia.

Sebagai informasi, Reglow berencana meluncurkan produk baru yaitu serum dan sheet mask menyusul ketiga produk sebelumnya yaitu toner micellar water, facial wash dan cream two in one yang laku di pasaran. Selain itu, Reglow Indonesia sedang mempersiapkan untuk memiliki klinik perawatan kecantikan sendiri.

“Langkah selanjutnya setelah keagenan, kami akan mencari distributor di setiap wilayah. Harapannya di tahun ini, kami menjalin kedekatan personal dengan para agen. Terlebih kami membantu mereka dalam menghadapi tantangan, kontak berkala atas hasil perkembangan keagenan selalu kami kembangkan,” ujar Chief Marketing Officer Reglow Indonesia Aditya Zupercapt.

Direktur Utama Reglow Indonesia, Revardi Syahputra menambahkan merek perawatan kulit ini sudah pernah didaftarkan di pabrik pada 2019. Namun karena kurangnya fokus sehingga tertunda selama beberapa bulan dan mulai kembali menjalankan bisnis pada awal 2021.

“Dengan menggandeng dr Shindy Kurnia Putri dan Aditya Zupercapt kami ingin membangun visi yang sama yaitu ingin menciptakan produk skincare yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh banyak orang, serta menjalin komunikasi dan ukhuwah yang baik dengan para agen Reglow, dan menjelaskan tujuan Reglow di 2022 sekaligus menambah motivasi kepada para agen agar memiliki semangat dalam menjalankan bisnis keagenan,” katanya.

Saat ditanya mengenai rencana ekspansi ke luar negeri, dr Shindy menuturkan Reglow Indonesia berharap dapat mengembangkan produk lokal untuk jangkauan Indonesia dulu, sampai ke pelosok. “Harapannya sampai masyarakat di luar Jakarta bisa mengenal produk ini dengan baik dan memakainya, dan memang arahnya lebih luas lagi mungkin ke Asia atau Asia Tenggara, Insya Allah. Produk ini sebenarnya sudah sampai ke Taiwan, Brunei juga Malaysia, dan reseller sudah ada yang sampai di sana,” ungkapnya.

