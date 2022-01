YOU Beauty Luncurkan Produk Perawatan Semua Jenis Kulit Wajah

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:23 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kesadaran akan penggunaan perawatan kulit terus mengalami peningkatan. Meski ada begitu banyak produk kecantikan, terkadang konsumen masih sulit menemukan produk yang tepat dengan kondisi kulit wajah.

YOU Beauty memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dalam sebuah talkshow bertajuk “Breakdown The Most Recommended Skincare Solution with YOU Skin Energy”. Acara ini bertepatan dengan peluncuran Skin Energy Facial Serum dari YOU Beauty.

YOU Beauty sebagai salah satu brand kecantikan di Indonesia merilis serum berkonsep personalized skincare atau produk-produk kecantikan yang diformulasikan sesuai kebutuhan pengguna. Rangkaian serum tersebut diperkenalkan pertama kali lewat virtual event yang melibatkan pengalaman Tasya Farasya sebagai kreator konten dalam menggunakan skincare dan ditambah pesan edukatif dari dermatologist, Claudia Christin, MBBS, PhD.

“Untuk menemukan produk skincare yang tepat, kita perlu mengenali lebih dulu seperti apa jenis kulit dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kulit. Setiap orang memiliki karakteristik kulit yang berbeda, sehingga perawatan yang dibutuhkan pun berbeda. Mengenal kulit sendiri akan memudahkan kita menentukan produk perawatan yang tepat dan meminimalisasi permasalahan kulit lainnya,” ujar Claudia Christin.

Kulit merupakan salah satu aset penting bagi semua orang terutama para wanita. Menyadari hal tersebut, YOU Beauty berkomitmen terus mendukung kecantikan dan kesehatan kulit jangka waktu yang panjang, sesuai dengan filosofi brand yakni Long-Lasting Beauty. Komitmen tersebut mendorong YOU Beauty untuk terus menghadirkan produk-produk kecantikan yang inovatif dengan didukung dengan teknologi terkini dan bahan alami untuk kecantikan yang dapat dirasakan lebih lama.

“Sebagai brand kecantikan, YOU Beauty selalu fokus menghadirkan produk yang solutif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar saat ini. YOU Beauty sadar, terkadang menemukan produk skincare yang tepat itu membutuhkan waktu yang panjang dan belum tentu cocok di kulit masing-masing orang. Hadirnya Skin Energy ini, diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut,” ujar PR Manager YOU Beauty, Nurul Fajrini.

YOU Skin Energy Facial Serum mengajak konsumen untuk menentukan sendiri produk sesuai kebutuhan kulitnya. Konsumen dapat dengan mudah melakukan personalisasi atau menggabungkan beberapa rangkaian serum dari Skin Energy. Adapun rangkaian dari YOU Skin Energy Facial Serum ini terdiri dari lima varian seperti Brighten, Firm, Hydrate, Balance, dan Soothe Serum.

“Sejak pertama lihat produk Skin Energy ini, aku langsung paham bahwa produk serum ini bisa di-combine satu sama lain. Menurut aku produk ini sangat menarik dan siapapun bisa lebih mudah menentukan perawatan wajah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan kulitnya masing-masing. Tekstur dari masing-masing serumnya juga ringan dan aku yakin pasti banyak yang bakalan suka. Aku sudah tak sabar untuk langsung mencoba, Brighten dan Soothe dari Skin Energy,” kata Tasya Farasya.

Skin Energy Facial Serum Series bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 74.000,00 yang saat ini sedang ditawarkan diskon sebesar 15% serta dapatkan 2 free gift yang hanya berlaku di hari ini. YOU Skin Energy Facial Serum bisa ditemukan di toko kecantikan terdekat serta YOU Official Store di Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Sumber: BeritaSatu.com