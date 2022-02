M231 Gandeng Marvel Global Keluarkan Koleksi Clothing Marvel Perdana di Shopee

Selasa, 8 Februari 2022 | 12:15 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Merek fesyen lokal M231 menggandeng Marvel Global untuk secara resmi merilis produk clothing superhero seri Marvel. Ada pun special collection yang ditawarkan berupa clothing superhero unggulan Marvel yaitu versi Spiderman, yang terdiri dari crew neck, T-shirt, kemeja, kaos, hoodie sweater serta desain grafis tokoh Marvel lainnya, seperti Hulk dan Black Panther yang juga ditujukan bagi semua generasi dan penggemar tokoh Marvel.

Menurut Direktur PT Multi Karya Garmentexindo, Felicia, koleksi M231 dan Marvel ini wajib dikoleksi oleh fashionista sejati karena menitikberatkan pada gaya berbusana yang sederhana, nyaman dan kasual namun tetap fashionable dan modis. Berdasarkan riset yang diadakan oleh digital Populix soal tren fesyen 2022, sebanyak 73% masyarakat memilih gaya berpakaian yang sederhana dan 68% memilih gaya berpakaian kasual pada tahun ini.

Ditambahkan oleh Felicia, awal tahun ini menjadi momentum yang tepat untuk meluncurkan special edition clothing M231 dan Marvel karena pada 2022 ini, Marvel Cinematic Universe (MCU) rencananya akan merilis 5 film superhero Marvel yaitu Doctor Strange in the Crazy Multiverse, Thor: Love and Thunder, Black Panther II, Captain Marvel 2 dan The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Hal ini tentu sejalan dengan visi brand M231 yang sangat dinamis dalam mengikuti tren pasar.

Dia juga menuturkan, merek M231 sebagai produk lokal kebanggaan Indonesia diharapkan juga mampu bersaing di pasar global dan patut di apresiasi. M231 akan terus berinovasi dan melakukan kolaborasi lain untuk memenuhi permintaan pasar demi memperluas pangsa pasar di dalam negeri.

“Kami berharap M231 dan Marvel special edition ini dapat bertahan di pasar retail sepanjang tahun dan diharapkan konsumen dapat secara leluasa memilih clothing sesuai dengan kepribadian dan superhero idola mereka. Kerja sama M231 dan Marvel Global ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk mengembangkan produk lokal dengan kualitas produk internasional, juga mempromosikan produk lokal yang mendunia serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama ini semakin memantapkan M231 sebagai market leader brand fashion lokal karena kerja sama ini membuktikan bahwa kualitas clothing M231 telah memenuhi standar internasional mulai dari teknik pengaplikasian, konsep dan art style,” ujar dia dalam keterangan terulis, Selasa (8/2).

Sebagai informasi, peluncuran produk seri Marvel ini tersedia secara perdana hanya di Shopee dan dibanderol mulai harga Rp. 119.000 sampai dengan Rp. 229.000.

Di samping itu, peluncuran special collection clothing M231 edisi Marvel berkolaborasi dengan duo Youtuber Chandra Liow dan Tommy Lim. Chandra Liow merupakan aktor muda dan youtuber serta content creator yang baru-baru ini merambah menjadi sutradara film dan merupakan penggemar fanatik tokoh Marvel. Ia bahkan sempat mendapatkan undangan ke world premiere film Marvel “Avengers:Infinity War” dan ikut menghadiri acara tersebut ke Los Angeles, Amerika Serikat dan Singapura.

Sementara itu, Tommy Lim merupakan aktor multitalenta dan seorang youtuber yang telah membintangi sejumlah film layar lebar, FTV bahkan juga berprofesi sebagai asisten sutradara dan seorang penulis lagu. Bersama dengan Chandra Liow, mereka berkesempatan mewawancarai sutradara serta pemain Black Panther di Seoul, Korea Selatan, serta mewawancarai pemain Avengers di Singapura. Melihat background mereka, duo youtuber ini sangat mencerminkan anak muda yang bebas mengekspresikan diri mereka dengan mengenakan kostum dengan desain karakter superhero yang mereka idolakan.

Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi menambahkan bahwa sebagai e-commerce yang senantiasa mendukung perkembangan dan inovasi brand lokal, Shopee senang dapat menghadirkan produk kolaborasi M231 dengan Marvel Global melalui platform kami.

“Hadirnya kerja sama dan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata bahwa potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha lokal sangat besar serta kualitas terbaik yang ditawarkan dari setiap produknya. Shopee dan M231 mengajak para pengguna untuk menjadi yang pertama mengakses dan mendukung kolaborasi ini dengan menghadirkan diskon s/d 60% untuk koleksi spesial Marvel hanya di Shopee,” tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com