Jadi Tren 2022, Adi Rustana Gabungkan Make Up Bold dan Natural

Jakarta, Beritasatu.com - Make up saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan primer untuk kaum hawa. Begitu pula dengan tren make up dari tahun ke tahun akan selalu berganti mengikuti perkembangan sang pemakainya.

Seiring dengan trend make up yang berkembang saat ini, make up artist (MUA) Adi Rustana pun berupaya menghadirkan sebuah tre baru bagi industri kecantikan dengan mengedepankan make up medium dengan menggabungkan make up bold dan natural untuk menciptakan make up blod glamour. Hal itu diungkapkan salah satu make up artist yang mendandani adik kandung Ayu Ting Ting, - Assyifa Nuraini saat menggelar acara lamaran dalam keteranganya pada media, Senin (14/2/2022).

"Seringnya saya meng-handle traditional wedding dan Arab sejak tahun 2017 hingga 2019 membuat karakter make up berubah ke arah yang bold dan glamour namun tetap medium flawless. Karena banyaknya anak-anak milenial sekarang yang mau nikah tetep pangling tetapi tidak mau terlalu berlebihan supaya mereka tetap cantik tanpa merubah full wajah mereka seperti memakai topeng, sehingga muncul gabungan bold dan natural yang menjadi tren tahun 2022," ungkap Adi.

