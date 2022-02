Valentine, Ungkap Rasa Cinta dengan Cincin Tunangan Unik

Selasa, 15 Februari 2022 | 15:28 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Momen Valentine adalah momen yang pas untuk menyatakan cinta kepada orang tersayang. Termasuk mengikat pasangan dalam sebuah ikatan pertunangan.

Tidak ada kisah cinta yang sama dengan yang lain. Ada yang pertama kali bertemu dengan pasangannya saat masih kecil. Ada juga yang kisah cintanya berawal dari persahabatan. Cincin tunangan yang berbeda dari biasanya bisa menjadi simbol betapa uniknya kisah cinta yang Anda telah ukir dengan pasangan.

Cincin tunangan unik juga bisa menjadi cara bagi Anda untuk menjadikan Valentine atau bulan penuh kasih sayang ini sebagai momen yang tak terlupakan oleh pasangan tercinta. Dalam hal ini, engagement ring collection terbaru dari merek perhiasan Mondial bisa menjadi pilihan untuk mengungkapkan cinta dengan cincin tunangan unik di momen Valentine.

Engagement ring collection terbaru dari Mondial. (Foto: Dok. Mondial)

Ada 13 pilihan desain cincin berlian wanita yang dibuat dengan craftsmanship sempurna dan berlian dengan kualitas tinggi. Penggunaan berlian pada koleksi cincin tunangan dari Mondial ini disebut berbeda dari kebanyakan jewellery brand lainnya.

Engagement ring collection Mondial menggunakan fancy shape diamonds seperti heart shape, princess/square shape, marquise shape hingga pear shape. Masing-masing diamond rings tersebut menggunakan berlian dengan berat yang beragam, mulai dari 0.1 carat sampai dengan lebih dari 2 carat.

Perbedaan inilah yang menjadi sebuah lambang dalam perjalanan cinta yang unik dan berbeda yang tentunya tidak akan sama di antara setiap pasangan. Sehingga membuat momen Valentine atau bulan penuh kasih sayang ini semakin romantis.

Koleksi cincin tunangan milik Mondial ini juga dipadukan dengan emas rose gold dan white gold, menjadikannya cincin berlian yang tak tertandingi untuk disematkan di jari sang kekasih. Dengan cincin tunangan unik dari Mondial, she will definitely say yes.

“Pada bulan penuh cinta ini, Mondial siap hadir untuk menemani setiap langkah asmara dua cinta menjadi lebih istimewa,” ungkap Leslie Christian Saputra selaku General Manager Mondial dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).

“Selain dapat digunakan sebagai cincin tunangan, hadirnya koleksi terbaru dari Mondial ini juga dapat dijadikan sebagai hadiah untuk setiap pernyataan cinta,” imbuh Leslie.



Engagement ring collection terbaru dari Mondial. (Foto: Dok. Mondial)

Mondial juga telah meluncurkan kampanye terbarunya “I Said Mondial”.

Lewat kampanye ini, merek perhiasan yang berada di bawah naungan PT Central Mega Kencana tersebut ingin mengajak pasangan untuk merayakannya dengan cara yang berbeda karena perasaan cinta tentunya harus diungkapkan dengan cara yang spesial agar tak mudah dilupakan.

Bagi pasangan yang ingin menyatakan cintanya kepada pasangan, engagement ring collection Mondial ini tersedia di seluruh butik Mondial yang tersebar di Indonesia.

Spesial di bulan Februari ini, pelanggan akan mendapatkan special valentine packaging untuk setiap pembelian perhiasan berlian di Butik Mondial (selama persediaan masih ada). Kunjungi website www.mondialjeweler.com serta ikuti Instagram @mondial untuk mengetahui informasi koleksi perhiasan berlian lainnya.

