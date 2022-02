Permintaan Kurma Hijra Meningkat Jelang Ramadan

Rabu, 16 Februari 2022 | 21:19 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kurma sangat populer di kalangan masyarakat muslim. Pasalnya, buah spesial ini merupakan salah satu super food yang dianjurkan oleh Rasullullah SAW.

CEO of Insight First Asia dan Marketing Strategist Company of Kurma Hijra, Marlina Iryatie mengatakan, permintaan kurma di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap menjelang bulan puasa atau Ramadan.

"Permintaan pasar Indonesia akan kurma sangat besar. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," kata Marlina Iryatie di acara peluncuran gerakan #Hijra30HariPenuhBerkah yang digelar secara virtual, Rabu (16/2/2022).

BACA JUGA Segudang Manfaat, Kurma Baik Dikonsumsi Tiap Hari

Menurut Marlina, tidak sedikit orang yang menyadari segudang manfaat kurma. Antioksidan yang tinggi dalam kurma mampu melindungi sel-sel dari radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. "Selain itu, kurma juga mengandung gizi yang cukup lengkap sebagai sumber energi dan karbohidrat," paparnya.

Marlina menjelaskan, kurma Hijra adalah kurma bertangkai dari Tunisia, yang hadir di pasar Indonesia Indonesia sejak 20 tahun lalu. Di Indonesia sendiri, kurma ini dijual melalui platform ritel dan online.

"Kehadiran kurma Hijra selalu ditunggu oleh konsumennya setiap menjelang Ramadan, karena kurma Hijra selalu tampil dengan berbagai program pemasaran yang berbeda dari produk sejenis di kategorinya," jelasnya.

BACA JUGA Pemerintah Saudi Hibahkan 100 Ton Kurma untuk Indonesia

Marlina mengakui, strategi pemasaran yang digelar kurma Hijra tidak hanya dilakukan menjelang atau selama bulan Ramadan semata. "Potensi pasar kurma di Indonesia sendiri sangat besar, dengan banyak daerah yang belum terjangkau oleh kurma Hijra," imbuhnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com