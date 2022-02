New York Indonesia Fashion Week 2022 Buat Desainer Tanah Air Dilirik Dunia

Rabu, 16 Februari 2022 | 21:54 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Vanny Tousignant menggelar New York Indonesia Fashion Week 2022 di New York, 11 Februari lalu. (Foto: )

Jakarta, Beritasatu.com - Gelaran New York Indonesia Fashion Week (NYIFW) 2022 sukses diadakan di 48th Wall Street Events, New York, NY 10005, 11 Februari 2022 lalu. Di bawah naungan International Fashion and Art Week, acara yang diprakarsai oleh Vanny Tousignant berhasil membuat dunia tercengang. Selaku produser, perempuan kelahiran Ambon ini telah melambungkan nama sembilan desainer Indonesia yang tampil dengan membawa karya autentik khas Indonesia di New York.

Sembilan desainer seperti Septi Dwi Okana (Seinaa Hijab), Dian Narulita Hapsari (Kameela Hijabku), Dinda Damayanti (Azfoel by Dinda), Anita Gathmir (Puta Dino Kayangan), Kolaborasi ibu dan anak, Popong Sopia (Epoy Production by Nazla Aisy Uhlaq), Tari Made (Sukamade Boutique), Meri Salmeri (Mary Indo), Dr Rosaline Rumaseuw (Dr R R Brand), dan karya Vanny Tousignant sendiri (kolaborasi Cinderella Indonesia) itu berhasil menampilkan karya dari berbagai daerah di Indonesia yang membuat para penggemar fashion dunia terpukau.

"Kami baru saja mengadakan show yang super fenomenal dan sangat luar biasa. Show ini bukan main-main, diadakan di Wall Street, yang merupakan pusat bisnis dunia. Respons orang-orang di New York kagum, mereka akui ini megah," ucap Producer and Founder New York Indonesia Fashion Week, Vanny Tousignant dalam keterangan persnya, Rabu (16/2/2022).

BACA JUGA Valentine, Ungkap Rasa Cinta dengan Cincin Tunangan Unik

Dalam NYIFW 2022 mengusung tema International Fashion and Art itu, rata-rata para desainer memamerkan 12-18 karya rancangan mereka seperti salah satunya Septi Dwi Okana yang menampilkan busana fashion hijab yang glamour.

"Gong yang paling seru adalah karya dari desainer Bandung, dengan tema Batik Merak Ngibing Jawa Barat. Orang-orang tercengang sampai bilang belum pernah melihat yang seperti itu, seperti parade busana pemilihan Miss World. Selain itu ada juga karya dari Papua dengan tema Burung Mambruk, Batik Tidore desainer India yang menampilkan Sari, serta saya sendiri membawakan Batik Pamekasan, berkolaborasi dengan Cinderella Indonesia," lanjutnya.

Dalam acara New York Indonesia Fashion Week 2022, Vanny tak menyangka banyak tamu penting yang hadir. Areanya penuh, sayang hanya bisa diisi oleh separuh tamu saja karena alasan pembatasan akibat Covid-19.

"Ada dari Konsulat Jenderal RI di New York, Konsulat Jenderal Singapura, Malaysia, India, Thailand, influencer fashion dunia, hingga majalah fashion dari Milan, Amsterdam, dan New York sendiri. Itu heboh sekali acaranya," terangnya lagi.

BACA JUGA Saeida Perkenalkan Hijab Antibakteri dan Antivirus Pertama di Indonesia

Sementara itu, Director New York Indonesia Fashion Week 2022, Citra Bakti mengaku kegigihan Vanny bersama 9 desainer yang terlibat dalam acara tersebut memang membuat dunia fashion Tanah Air kini makin diperhitungkan di kancah dunia.

"Untuk mewujudkan ini, Bu Vanny benar-benar melakukannya sendiri. Walau tanpa dukungan finansial dari pemerintah Indonesia, dia sungguh-sungguh ingin memberi panggung bagi para desainer Tanah Air agar Indonesia semakin dikenal. Dengan adanya acara ini, kini banyak orang di seluruh dunia semakin melek dengan karya-karya terpendam khas dari desainer Indonesia," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com