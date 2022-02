Perubahan Bentuk Tubuh Sally Varsly Jadi Inspirasi Warganet

Selasa, 22 Februari 2022 | 22:57 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat

Jakarta, Beritasatu.com - Sally Varsly, wanita yang kerap dikenal sebagai influencer olahraga dan fitnes, baru-baru ini mengunggah foto masa remajanya.

Adapun yang membuat spesial dari gambar tersebut adalah, foto itu disandingkan dengan foto masa kini yang memiliki bentuk tubuh yang berbeda.

Foto tersebut semakin terlihat unik, karena dalam foto perbandingan dirinya di masa lalu dan masa kini. Sally mengenakan baju yang sama persis, namun terlihat bagian perut lebih kecil dari tahun 2015 silam.

Sontak, foto yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya @sallyvarsly, mengundang beragam respons dari warganet dan menjadi inspirasi banyak orang.

"Remember not to compare yourself with anybody, bandingin sama diri sendiri aja, apakah udah lebih baik dari kemarin?" tulis Sally dalam fotonya yang dikutip Beritasatu.com, Selasa (22/2/2022).

Beberapa folower ikut meramaikan kolom komentar. "Ini sih pangling bgt kembali abegeh kak @sallyvarsly..aku pun akan menyusul body goal kaya kk...doakan semoga konsisten ya" timpal pemilik akun @astri.nila

Tidak sedikit pula dari netizen yang menganggap foto Sally Varsly jadi inspirasi mereka. "Bismillah ngecilin perut biar ga makin maju lagi..," tulis akun @el_iiez.

