Layanan Perawatan Kulit dan Rambut Mewah, Kini Bisa Dirasakan di Dalam Negeri

Kamis, 24 Februari 2022 | 21:35 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak pandemi Covid-19, masyarakat dihadapkan pada banyak keterbatasan dalam beraktivitas. Tak terkecuali bagi kalangan kelas atas, kegiatan melakukan perawatan kulit di klinik kecantikan yang telah menjadi sebuah kegiatan leisure menjadi lebih sulit dilakukan.

Sebagian dari pelanggan kelas premium yang biasa melakukan perawatan di klinik kecantikan di luar negeri harus menunda rencana perawatan, karena akses untuk melakukan perjalanan ke luar negeri menjadi terbatas.

Dengan berkurangnya kesempatan dan intensitas pelanggan kelas premium dalam melakukan treatment kulit di luar negeri, kebutuhan atas klinik premium dengan layanan eksklusif di dalam negeri pun semakin meningkat.

Berangkat dari adanya kebutuhan tersebut, pada awal April 2021 lalu, Erha resmi membuka The Riserva by Erha sebagai bagian dari layanan premiumnya.

The Riserva by Erha hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan kualitas pelayanan first class, dengan suasana private yang lebih nyaman dan mewah. Yakni menawarkan pelayanan eksklusif untuk konsumen yang melakukan konsultasi dan treatment, seperti pendampingan oleh satu personal assistant khusus yang akan membantu mulai proses reservasi sampai pengambilan resep hingga proses pembayaran.

“Dengan hadirnya The Riserva by Erha, pelanggan kelas premium bisa mendapatkan pelayanan eksklusif yang bertaraf internasional tanpa harus jauh bepergian ke luar negeri,” ungkap Noviana Supit selaku Chief of Erha Clinic Management dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (24/2/2022).

Menurut Noviana, hingga saat ini The Riserva by Erha telah melayani 1.670 konsumen VIP. Salah satunya adalah Kelly Tandiono, artis dan model Indonesia yang sudah memiliki karier internasional memilih The Riserva by Erha sebagai destinasi perawatan kulitnya.

Tidak hanya sekadar didampingi oleh personal assistant, The Riserva by Erha juga memberikan layanan terbaiknya dengan memperhatikan setiap detail, membangun hubungan yang tulus dengan setiap pelanggannya, serta memastikan bahwa setiap pelanggan dimanjakan dan merasa sangat berharga.

Noviana menyebutkan tiga aspek yang membedakan The Riserva by Erha dari klinik kecantikan. Pertama, personality (kepribadian). Dari tampilan hingga suasana, setiap detail memancarkan kemewahan yang memberikan kenyamanan dan rasa eksklusif.

BACA JUGA Ini Cara Erha Penuhi Keinginan Konsumen Premium

Kedua, sincerity (ketulusan). The Riserva by Erha menyambut para pelanggan dan bersedia melakukan yang terbaik untuk membangun relationship yang tulus, dilengkapi dengan ruang konsultasi dan ruang perawatan pribadi, ditambah dengan asisten pribadi sehingga pelanggan akan merasa begitu berharga.

Ketiga, advance (terdepan). The Riserva by Erha memahami bahwa waktu sangat berharga, oleh karena itu, pihaknya menggunakan teknologi mutakhir untuk memberikan hasil yang terbukti efektif, dan memiliki prosedur yang memastikan setiap kunjungan terasa lebih mudah dan lebih cepat.

“Dengan kehadiran The Riserva by Erha, kami ingin premium customer mendapatkan kemudahan sekaligus merasakan pengalaman perawatan kulit dan rambut dengan suasana dan standar pelayanan yang sama dengan pelayanan yang mereka dapatkan di luar negeri. Lebih dari itu juga kami berupaya agar pelanggan kami bisa mendapatkan sesi konsultasi yang lebih bersifat heart to heart dengan skin expert kami daripada hanya sekadar konsultasi kulit biasanya,” tutur Noviana.

"The Riserva by Erha telah menjadi solusi di masa pandemi bagi saya yang rutin melakukan treatment kulit, karena selalu memberikan perhatian penuh dan detail. Selain itu layanan yang memberikan kenyamanan, kemewahan, dan eksklusifitas menjadi satu dengan ketepatan waktu merupakan alasan saya menikmati The Riserva by Erha tanpa harus ke luar negeri," ujar Mery Kusumawati, salah satu pelanggan setia The Riserva by Erha.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com