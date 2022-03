Raih Top Brand Award, Inilah Keunggulan Howel and Co

Rabu, 9 Maret 2022 | 08:07 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Founder Howel and Co, Wilson Gunawan (kiri) menerima Top Brand Award 2022. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Situs e-commerce gift Howel and Co berhasil meraih Top Brand Award 2022 yang memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk hadiah maupun suvenir terbaik yang dipilih. Di antaranya handuk, sajadah, planting kit, tableware dan suvenir berkualitas lainnya.

Berkata dedikasinya yang tinggi, Howel and Co berhasil mendapatkan kemenangan pada 2022. Howel and Co memiliki visi dan misi yang mumpuni sehingga mendapat penghargaan.

Pendiri Howel and Co, Wilson Gunawan mengatakan ini menjadi momen paling membanggakan adalah Howel and Co bisa bertumbuh dari yang awalnya dia sendiri, sekarang sudah mempunyai tim yang solid. Dari yang awalnya hanya berjualan handuk, sekarang ini sudah punya beberapa kategori produk baru.

"Cita-cita kami adalah Howel and Co bisa menjadi top of mind bagi seluruh masyarakat Indonesia apabila mencari hadiah untuk berbagai jenis acara dan kegiatan," kata Wilson dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).

Sumber: BeritaSatu.com