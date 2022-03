Hoyalux iD MySelf, Lensa Ultra-Premium dari Hoya dengan Teknologi Mutakhir

Senin, 14 Maret 2022 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri yang tak dimiliki orang lain, termasuk dalam berekspresi dan memenuhi kebutuhan penglihatannya. Hoya telah menghadirkan Sync III dengan desain khusus guna menjawab tantangan era digital. Sekarang, Hoya mempersembahkan sebuah produk lensa progresif ultra-premium, yaitu Hoyalux iD MySelf.

Hoyalux iD MySelf merupakan lensa progresif ultra-premium dari Hoya yang dirancang dari kombinasi terobosan teknologi terkini dan inovasi persononalisasi. Seperti halnya dengan baju yang dibuat oleh penjahit, lensa Hoyalux iD MySelf ini dibuat dan disesuaikan guna memastikan kinerja optimal guna menunjang berbagai aktivitas pengguna. Hoyalux iD MySelf hadir sebagai solusi dengan pendekatan personalisasi terbaik pada sebuah lensa progresif.

Sesuai dengan namanya, lensa premium MySelf dapat membantu penggunanya agar dapat mengekspresikan versi terbaik dirinya. Penerapan teknologi 3D Binocular Vision, Adaptease, Integrated Double Surface Design, dan Binocular Harmonization mewujudkan performa ultra-premium dari sebuah lensa progresif.

Teknologi 3D Binocular Vision meminimalisasi area distorsi secara signifikan, seperti aktivitas super dinamis di luar maupun dalam ruangan terutama aktivitas digital. Penglihatan alami dengan postur badan yang alami secara 3 dimensi.

Teknologi Adaptease memperluas penglihatan di semua area, khususnya area penglihatan menengah bagi pengguna perangkat digital sehingga memberikan proses adaptasi yang cepat dan mudah bagi pengguna lensa progresif.

Teknologi Integrated Double Surface Design tak hanya meningkatkan estetika sebuah alat bantu penglihatan, tetapi juga menyebabkan pergerakan bola mata yang minim untuk mendapatkan penglihatan terbaik. Teknologi Binocular Harmonization mengakumulasi kerja dua mata guna meraih penglihatan tajam meski terdapat perbedaan ukuran koreksi pada kedua mata.

