Wisatawan Indonesia yang Berlibur ke Thailand Tak Perlu Karantina

Rabu, 16 Maret 2022 | 16:55 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FER

Director of Tourism Authority of Thailand Jakarta Office, Sophon Tantayota. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Tourism Authority of Thailand (TAT) menyatakan, wisatawan asal Indonesia yang akan berkunjung ke Thailand sudah tidak diwajibkan karantina. Kebijakan ini bertujuan memudahkan turis yang ingin berwisata kembali menjelajahi kembali kuliner langsung dari tempat asalnya seperti tom yam hingga mango sticky.

Director of Tourism Authority of Thailand Jakarta Office, Sophon Tantayotai mengatakan dengan kebijakan Thailand Test and Go policy, negaranya siap menyambut wisatawan asal Indonesia untuk kembali datang dan menikmati keramahan layanan khas Negeri Gajah Putih.

"Wisatawan asing kini hanya perlu menunggu hasil PCR negatif di hari pertama dan setelahnya bisa langsung beraktivitas secara langsung di Thailand. Aturan ini telah berlaku per tanggal 1 Maret 2022 lalu,” ungkap Sophon Tantayotai dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (16/3/2022).

Sophon Tantayotai mengajak para wisatawan asing khususnya Indonesia, untuk menikmati makanan dan minuman segar khas Thailand dan berbelanja di Jodd Fair (dulunya Talad Rot Fai) terbaru yang trendi dengan pemandangan kota yang indah dari Skywalk Mahanakhon.

"Nikmati pula buah-buahan segar Thailand di Or Tor Kor, kemudian berbelanja di Chatuchak, dan masih banyak lainnya. Jangan lupa juga untuk mencoba beragam hidangan lezat di restoran yang masuk dalam Thailand Michelin Guide,” urai Sophon.

Selain mengunjungi resto-resto yang memperoleh penghargaan Michelin, wisatawan pun Thailand juga menawarkan area wisata baru Cha-Am (stand-up paddle). Di tempat tersebut tadi wisatawan dapat merasakan aktivitas kebugaran seperti menjajal spa pasir yang unik, serta yoga di atas board di air, dan lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com