Jakarta Sneaker Day 2022 Kembali Hadir Secara Offline

Jumat, 18 Maret 2022 | 14:54 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Jakarta Sneaker Day (JSD) 2022 akan kembali digelar secara offline pada 24 hingga 27 Maret 2022 mendatang di pusat perbelanjaan Senayan City. Pameran sempat digelar secara online pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19.

Kembali menggandeng BCA sebagai sponsor utama, JSD 2022 akan berlangsung di area The Hall at Senayan City lantai delapan. Sedangkan JSD Base yang juga merupakan kolaborasi antara TokoMall, Vans Indonesia, dan Indonesia Sneaker Team (IST) dihadirkan di Atrium Senayan City, untuk memberikan pengalaman baru bagi para pecinta sneaker di Indonesia.

Tak hanya itu, JSD juga berupaya untuk memberikan kesempatan bagi lebih dari 50 tenant yang terdiri merek lokal dan internasional hingga para pegiat seni Indonesia untuk memamerkan hasil kolaborasi ataupun rilisan terbaru dari produk-produk andalan mereka.

BACA JUGA Tampil di World Expo Dubai, Kosme Pamerkan Inovasi Terbaru

Beberapa diantaranya adalah Vans x Mooneyes by Dope & Dapper, Puma x Batman, KEEN x BEAMS, Surprise Drop & Special Release by ODD, Converse by You – FREE Customize your Chucks, Special Drop & Activation from Footlocker, Special Activation by New Balance, Special Release by Compass, Never Too Lavish x Adityalogy Decon Reckon AJ1 Low “Black Suit” dan masih banyak lagi.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com