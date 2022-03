Sambut Ramadan, The Royale Krakatau Siapkan Tema Asian Arabic

Selasa, 22 Maret 2022 | 05:18 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

The Royal Krakatau mengusung tema Asian Arabic, berbagai kuliner khas Timur Tengah bakal dihadirkan selama Ramadan. (Foto: istimewa)

Cilegon, Beritasatu.com – Melandainya pandemi Covid-19 membuat sejumlah tempat wisata mulai berbenah untuk bisa bangkit lagi. Beberapa inovasi dilakukan untuk menarik wisatawan kembali apalagi jelang memasuki Bulan Suci Ramdan. Salah satunya yang sudah menyiapkan inovasi adalah The Royal Krakatau Hotel yang mengusung tema Asian Arabic dengan menghadirkan kontes musik sampai peragaan busana muslim untuk menarik para wisatawan datang.

Rury Ilham selaku General Manager hotel menjelaskan khusus untuk men makanan akan disajikan beragam kuliner Nusantara, Barat dan Asian.

“Menyambut bulan Ramadan kami menyiapkan konsep beryema Asian Arabic, khususnya untuk di Banten Bistro restoran hotel The Royale Krakatau maupun di The Surosowan restoran. Untuk menu makanan khas yang akan kami sajikan diantaranya nasi brani, nasi gonjleng khas Cilegon dan juga varian makanan andalan lainnya seperti kulineran nusantara, western, asian (Korea dan Jepang)," ujar Rury Ilham dalam keterangan tertulisnya, Senon (21/03/2022).

Selain itu juga akan menggelar ajang pencarian bakat seniman musisi jalanan kota Cilegon (Cilegon Got Talent) yang proses penjuriannya akan dihadiri oleh publik figur ternama diantaranya Ikke Nurjanah, Ivanka Slank dan Chef Haryo. Juara diajang ini nantinya akan menghibur para tamu di The Surosowan restoran dengan alunan musik akustik. Tidak ketinggalan penampilan Muslim Fashion Show pada pertengahan bulan puasa di The Surosowan.

“Tentunya dari dekorasi ruangan kami akan membalut suasana di bulan Ramadan ini dengan nuansa yang menyejukkan. Kami terus melakukan inovasi yang kreatif agar para tamu semakin nyaman menginap di The Royale Krakatau,” papar Sandy Eka Hadiputra, Food and Beverage Manager The Royale Krakatau.

Dengan okupansi tamu yang terus meningkat dan ditambah mulai melandainya pandemi Covid-19, Membuat Rury Ilham semakin yakin di bulan Ramadan nanti akan banyak para wisatawan lokal maupun asing yang nantinya akan berkunjung ke kota Cilegon.

Rury mengatakan sjak program vaksinasi booster dijalankan, okupansi The Royale Krakatau naik hingga mencapai kisaran 56%. Dia berharap datangnya bulan Ramadan bisa meningkatkan lagi okupansi tersebut.

