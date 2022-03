Main-Main Pop Up Market Mendukung Perekonomian Lokal

Senin, 28 Maret 2022 | 18:05 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Suasana Main-Main Pop Up Market yang dihadirkan Central Park dan Neo Soho Mall berkolaborasi dengan Kokken, yang berlangsung hingga 3 April 2022. (Foto: Investor Daily)

Jakarta, Beritasatu.com – Maret selalu dijadikan bulan kolaborasi oleh Central Park dan Neo Soho Mall, dan kali ini mal yang terletak di Jakarta Barat itu menggandeng Kokken untuk menggelar program “Main-Main Pop Up Market” yang berlangsung hingga 3 April. Kegiatan selama Maret juga bertepatan dengan tema Greeneration untuk menjalankan kampanye global Earth Hour setiap 26 Maret, dengan mematikan lampu selama 1 jam.

Menurut Marcomm Manager Central Park dan Neo Soho Mall Dorothea Amanda, seiring dengan menurunnya angka kasus Covid-19 dan sudah banyak masyarakat yang mendapat dua kali vaksin Covid maka pihaknyanya berkeinginan menyediakan hiburan bagi para pengunjungnya. “Kami menyebut event ini dengan nama “Main-main”, selain itu kegiatan ini juga menjadi salah satu usaha untuk mendukung perekonomian lokal,” ujar dia kepada Investor Daily, Minggu (27/3).

Disampaikan dalam keterangan pers bahwa program “Main-Main Pop Up Market” merupakan ajang berkumpulnya para pengusaha kreatif lokal untuk menyalurkan semangat dan juga imajinasi. Hal ini pula yang menjadi alasan bekerja sama dengan Kokken, yang memiliki kekuatan dalam hal komunitas kreatif dan komunitas produk lokal anak muda, mulai dari F&B (food and beverages), termasuk kerap menggandeng para seniman.

“'Main-Main Pop Up Market' diadakan untuk mendukung kreatifitas lokal dari industri F&B, retail hingga para seniman lokal di Tribeca Park yang sejuk dan rimbun untuk menciptakan momen menyenangkan yang tidak dapat dilupakan. Kami harap para Central Park and Neo Lovers dapat menikmati waktu yang berkualitas saat datang ke Main-Main Pop Up Market,” kata Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park & Neo Soho Mall Silviyanti Dwi Aryati.

Silviyanti menambahkan selain F&B dan art exhibition, acara ini turut dimeriahkan dengan live music dan live DJ di panggung Tribeca Park untuk memeriahkan suasana berbelanja para pengunjung setia Central Park and Neo Soho Mall.

Sebagai informasi, terdapat 25 tenant merek lokal yang berpartisipasi dalam “Main-Main Pop Up Market” antara lain Runa, Cottonaires, Nou, Herbana, Cre, Mad Bagel, Wicked Pies, Titik Temu Coffee, Tokyo Dorinku, Runa, Herbana, Fudgybro, Ronde Mande, Acaii Tea and Juice Co, Manatea, Beau Pizza & Bagels, Lyma, Kokken, dan lainnya.

Menurut Amanda, pihaknya tidak asal-asalan dalam memilih tenant-tenant yang akan mengisi program “Main-Main Pop Up Market” serta tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Kami memilih tenant-tenant melalui akurasi. Jadi memang kita pilih yang menarik dan membuat pengunjung kami penasaran. Bahkan ada beberapa barang yang memang hanya bisa didapatkan di sini. Kami berharap event pertama ini bisa jadi event tahunan di Central Park Mal. Kami juga berharap para pengunjung dapat merasakan suasana di sini, suasana main-mainnya, dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan," tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com