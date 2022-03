Pembeli Preloved Branded Dinilai Semakin Cerdas

Kamis, 31 Maret 2022 | 23:20 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah penantian panjang dan diturunkannya level pandemi oleh pemerintah, Irresistible Bazaar sebagai surga belanja preloved branded kembali digelar.

Irresistible Bazaar yang berlangsung di Main Atrium Gandaria City mulai tanggal 30 Maret - 3 April 2022, menawarkan keseruan berburu barang preloved branded menjelang bulan Ramadan.

Penyelenggaran hari pertama Irresistible Bazaar terasa istimewa karena dimulai dengan diadakannya acara Trunk Show atau peragaan busana dari Studio A by Laila, Azra, TS The Label oleh Tities Saputra dan ditutup oleh desainer Tities Saputra x Vinna Karlina in 'Kembang Harumi' for Raya Edition.

BACA JUGA Penggemar Produk Branded Preloved Masih Tinggi

Founder Irresistible Bazaar dan Irress Urban Bazaar, Marisa Tumbuan mengatakan, pelaksanaan Irresistible Bazaar kali ini tidak terlepas dari tingginya permintaan para pecinta fashion untuk terus tampil menawan. Meningkatnya wawasan konsumen untuk barang bermerek atau branded items mendorong pasar preloved branded semakin meningkat.

"Buyer atau pembeli sekarang makin cerdas. Mereka mulai menjadikan preloved branded item sebagai pilihan utama. Mereka mulai sadar bahwa lebih memiliki luxury items yang otentik sesuai dengan kemampuannya daripada harus memaksakan membeli produk KW,” ungkap Marisa dalam keterangan pers, Kamis (31/3/2022).

BACA JUGA DPR Akan Evaluasi Kegiatan Gekraf Paris Fashion Show

Marisa menambahkan, masih mengusung tagline sama dengan bazaar sebelumnya I Know What You Want, I Have What You Want, Irresistible Bazaar ingin menjadikan surga belanja ini menjadi pilihan masyarakat untuk mencari barang branded dengan kualitas bagus dan tentunya terjamin keasliannya.

"Pasalnya, hanya trusted seller yang dapat bergabung di Irresistible Bazaar, dan menghadirkan koleksi yang selalu berbeda setiap hari. Tentunya, kami akan tetap menerapkan prokes ketat selama kegiatan berlangsung agar Irresistible Bazaar terus berkembang dan tumbuh serta menyatukan komunitas seller sekaligus lebih banyak menarik buyer pencinta fashion branded," tutup Marisa.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily