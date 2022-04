Catat Nih, Empat Tips Ngabuburit Cerdas di Bulan Ramadan

Jumat, 1 April 2022 | 16:22 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bulan Ramadan segera tiba. Ramadan merupakan bulan suci yang sudah dinantikan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Adapun salah satu kegiatan khas di bulan Ramadan adalah ngabuburit.

Ngabuburit sendiri merupakan tradisi yang lekat berkembang di tengah masyarakat Indonesia, dimana pada momen ini, berbagai kegiatan bisa dilakukan untuk mengisi waktu sembari menunggu saat berbuka puasa tiba.

Head of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna mengatakan, dalam menyambut bulan Ramadan, berbagai tradisi khas pun menjadi hal yang menambah semarak bulan suci ini, tak terkecuali tradisi ngabuburit yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

"Banyak kegiatan bisa kita lakukan untuk mengisi waktu dan membuat saat-saat menjelang berbuka puasa menjadi lebih menyenangkan, contohnya dengan berburu takjil, berolahraga, memasak untuk menyiapkan menu berbuka, hingga sekedar kumpul dan bersantai dengan keluarga tercinta," kata Monica dalam keterangan persnya, Kamis (1/4/2022).

Menurut Monica, Shopee Indonesia memberikan beberapa ide kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat momen menjelang berbuka puasa terasa lebih menyenangkan. Berikut penjelasannya.

Merapikan isi dapur

Bulan Ramadan merupakan saat yang tepat untuk mulai merapikan isi kulkas dan dapur. Dapur menjadi salah satu tempat penting selama bulan puasa karena dari dapur inilah bermacam hidangan lezat untuk sahur dan berbuka datang.

Memiliki dapur yang bersih dan rapi, tentunya ide-ide masakan akan mengalir deras dan jadi lebih semangat dalam menyiapkan menu sahur hingga berbuka.

Menanti buka puasa dengan me time

Selain beres-beres isi kulkas dan dapur, bisa ambil waktu untuk me time dan santai sejenak setelah bekerja. Momen me time ini bisa banget dimanfaatkan untuk melakukan hal yang jadi favorit, seperti nonton serial kesukaan, baca buku, melakukan hobi hingga me time sambil melakukan perawatan.

Kreasikan resep minuman untuk berbuka

Rasanya kurang afdol kalau belum berbuka puasa dengan minuman segar yang menggugah selera. Berbagai minuman segar seperti es buah, kolak, es kopyor hingga es dawet, biasanyawajib hadir di meja makan ketika waktu berbuka tiba.

Nah sembari menunggu waktu buka puasa, kamu juga bisa mengisi waktu mencari ide resep dan mulai mencoba berkreasi membuat minuman segar yang akan bikin momen berbuka-mu menjadi lebih lengkap.

Jaga tubuh tetap bugar dengan berolahraga

Salah satu kegiatan yang juga tak kalah menarik untuk dilakukan sambil mengisi waktu menjelang buka puasa adalah berolahraga.

Setiap orang tetap bisa berolahraga di bulan Ramadan, dengan memilih jenis olahraga dan memperhatikan waktu yang tepat. Olahraga ringan seperti yoga, light workout, jogging ringan hingga bersepeda santai bisa menjadi pilihan.

Sumber: BeritaSatu.com