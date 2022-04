Ini 50 Restoran Terbaik di Asia

Sabtu, 2 April 2022 | 12:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Tokyo, Beritasatu.com - Restoran Den di Tokyo, Jepang menjadi restoran terbaik di Asia dalam daftar the World's 50 Best Restaurants. Den adalah restoran yang memiliki dua Michelin yang masuk dalam daftar pada tahun 2016. Dalam tujuh tahun, restoran ini berpindah dari posisi ke-37 ke No. 1. Tahun lalu, restoran ini ada di urutan ketiga.

Dibuka pada tahun 2007, koki dan pemilik Zaiyu Hasegawa dan timnya mengambil pendekatan kreatif untuk kaiseki —makanan tradisional Jepang multimenu yang dicirikan oleh hidangan kecil dan sophisticated— dengan sentuhan pada hidangan tradisional.

Salah satu menu unik adalah "Ayam Goreng Dentucky". Disajikan dalam kotak yang menyerupai kemasan KFC, tetapi alih-alih Kolonel Sanders, logo Hasegawa memegang dua paha ayam. Ayam diisi dengan nasi.

Den tidak asing dengan kesuksesan, karena telah dinobatkan sebagai “Restoran Terbaik di Jepang” selama lima tahun berturut-turut. Den ada di posisi 11 di daftar "50 Restoran Terbaik Dunia" pada tahun 2021.

Sementara itu, Hong Kong adalah surga pecinta kuliner Asia tahun ini. Kota ini adalah rumah bagi 16 dari 100 restoran "terbaik" di kawasan itu, seperti yang ditunjukkan dalam daftar, yang dirilis dalam dua bagian pada bulan Maret.

Sumber: CNBC.com