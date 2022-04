Nikmati Paket Bukber Makan Sepuasnya di Louis Kienne Hotel Pemuda Semarang

Jakarta, Beritasatu.com - Berbuka puasa bersama (bukber) di bulan Ramadan menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, sebagai momen bersama orang terkasih maupun untuk pertemuan bisnis guna mempererat tali silaturahmi.

Untuk itu selama bulan suci Ramadan, Louis Kienne Hotel Pemuda, Semarang memberikan paket buka bersama makan sepuasnya.

"Merayakan semarak Ramadan, Louis Kienne Hotel menyajikan berbagai menu dalam bentuk all you can eat (buffet) sepuasnya dengan banyak pilihan menu hidangan favorit," kata General Manager Yudiantho dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Senin (11/4/2022).

Yudiantho menyebutkan, berbagai menu favorit itu merupakan hasil kreasi juru masak handal Indra Abubakar sebagai Executive Chef Louis Kienne Hotel Pemuda yang tentunya menggugah selera.

Pengalaman berbuka puasa dengan aneka hidangan yang bervariasi ini, hanya dapat disantap secara makan ditempat (dine-in) di Gastro Restaurant.

"Beragam pilihan menu makanan disediakan, mulai dari takjil, appetizer, sup, main course, hingga dessert yang bervariasi," paparnya.

Yudiantho mengatakan, Louis Kienne Hotel Pemuda menyediakan promo-promo menarik seperti dengan membawa 11 orang, tamu cukup membayar untuk 10 orang (buy 10 get 1 free) atau promo memasan 7 hari sebelum berbuka tamu cukup membayar Rp 118.000 per orang.

Promo lainnya, paket Rp 128.000 per orang dengan pilihan menu di antaranya kolak labu, kurma, pecel, soto kudus, asparagus sup, seafood fried noodle, ayam bumbu Bali, aneka puding, dan es Kopyor.

Selain itu, aneka bubur manis, gorengan, live cooking pasta, sliced fruits, manisan buah, jajan pasar, dan spesial menu ayam biryani serta free flow minuman.

"Pilihan menu akan dirotasi agar menghadirkan variasi bagi para tamu. Buka Puasa buffet yang disajikan setiap hari, selama bulan Ramadan dari pukul 17.30 hingga 21.00 selama bulan April 2022," tambah Yudiantho.

