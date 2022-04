Ini Cara Lyodra dan Mahalini Jaga Penampilan dan Bangun Percaya Diri

Jakarta, Beritasatu.com - Dua talenta muda yang berkiprah di industri musik Tanah Air yakni Lyodra Margareta Ginting dan Mahalini Raharja berupaya menjaga penampilan dan terus membangun rasa percaya dirinya. Salah satunya dengan memilih skincare terbaik yang mereka harap dapat menunjang performa mereka diatas panggung.

"Aku termasuk orang yang kesulitan membangun rasa percaya diri. Aku lebih konsen bagaimana sih konsep riasan wajahnya. Kalau memang sesuai sama karakter aku, oke, bisa nih untuk membangun rasa percaya diri yang lebih dan itu harus aku lakukan dengan cara pintar memilih skincare yang baik buat aku salah satunya dengan menggunakan Implora Cosmetic lantaran mampu menghadirkan perawatan yang sesuai dengan kepribadian aku," ungkap Lyodra.

Senada dengan Lyodra, Mahalini juga mampu merepresentasikan dirinya sebagai wanita Indonesia yang pantang menyerah dan mencintai diri sendiri. Karena itu Mahalini selalu memperhatikan setiap detail penampilannya, termasuk looks yang optimal dari wajah.

"Baik dalam perawatan dan merias wajah aku selalu coba untuk mengusung konsep Glow to be Different. Aku mendapatkannya lewat sentuhan skincare dari Implora Cosmetics yang benar-benar aku dapetin feel-nya," kata Mahalini.

Sementara itu, Brand Manager Implora Cosmetics Maria Bintang, terus mengajak anak-anak muda untuk bisa menerima dan mengapresiasi diri sendiri. Lyodra dan Mahalini adalah contoh yang inspiratif di dunia kecantikan.

"Mereka adalah contoh bagaimana generasi muda kita yang pintar memanfaatkan momen untuk bagaimana merawat diri dan penampilannya termasih bagaimana dia mencintai diri sendiri. Dan ini merupakan cara yang baik buat remaja kita agar pede berkarya," tandasnya.

