Aryaduta Menteng Tawarkan Layanan End-to-End Wedding Services

Jakarta, Beritasatu.com - Aryaduta Menteng bekerja sama dengan CASS Wedding Organizer menyelenggarakan #HariBahagiaDiAryaduta Wedding Open-House pada tanggal 16 dan 17 April 2022.

Acara ini ditujukan untuk para calon mempelai agar dapat merasakan pengalaman menyelenggarakan pernikahan di ballroom megah Aryaduta Menteng, mencoba berbagai pilihan makanan yang authentic dan inovatif, serta menentukan berbagai aspek penting lainnya untuk hari pernikahan, mulai dari dekorasi, dokumentasi, sampai dengan wedding entertainment.

“Aryaduta Menteng menawarkan layanan end-to-end wedding services, di mana Aryaduta Menteng tidak hanya menyediakan venue, namun juga menawarkan paket prewedding, engagement, akad nikah, sampai dengan paket wedding anniversary. Aryaduta Menteng juga bekerja sama dengan vendor-vendor ternama yang kami pilih sebagai mitra, sehingga para calon pengantin dapat merasa nyaman untuk mempercayakan hari bahagianya bersama kami,” ungkap General Manager Aryaduta Menteng Fajar Sukarno dalam siaran pers yang diterima, Senin (18/4/2022).

Berikut mitra vendor pernikahan yang berpartisipasi dalam #HariBahagiaDiAryaduta:

Wedding Organizer: CASS Organizer



Entertainment: Alpha Entertainment



Photography: Canola Photography, Picturehouse Photography

Bridal and Wedding Gown : Ivory Bridal, Luminous Bridal



Sanggar and Make Up: House of Verza, Sanggar Liza, Karin by Sekar Anindita

Wedding Cake: RR Cakes

Wedding Reservations: VOWS

Jewelry: Gold Rose Jewelry

Terletak di jantung kawasan bisnis, Aryaduta Menteng menawarkan lokasi yang strategis, menempatkan hotel menjadi bagian dari sejarah ketika Jakarta mulai berkembang di era modern. Pusat perbelanjaan besar, destinasi kuliner, dan pusat hiburan berada dalam jangkauan, membuat para tamu memiliki pilihan yang nyaman untuk menjelajah dengan mudah. Didirikan sebagai hotel bintang lima yang terkenal sejak tahun 1970-an, Aryaduta Menteng memberikan pengalaman menginap yang tak terlupakan.

Paket pernikahan yang ditawarkan bervariasi, dengan harga mulai dari Rp 130,000,000 untuk 200 tamu, termasuk honeymoon suite di hotel Aryaduta Menteng, complimentary honeymoon stay di jaringan hotel Aryaduta Hotel Group di Indonesia, dan special wedding gift dari Aryaduta Menteng.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Weddings Specialist Aryaduta Menteng melalui email di direvents.ajk@aryaduta.com atau kunjungi aryaduta.com.

Sumber: PR