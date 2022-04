Rayakan Hari Jadi, Frank & co Perkenalkan 26 Koleksi Legendaris

Jakarta, Beritasatu.com – Frank & co memperkenalkan 26 koleksi legendaris dari Frank Fire dalam rangka merayakan hari jadi ke-26 pada 21 April 2022. Koleksi ini merupakan bagian dari kampanye #NyatakanDenganFranknco yang telah lebih dulu diluncurkan.

Frank & co adalah merek rumah perhiasan di bawah naungan PT Central Mega Kencana. "Kami bersyukur di perjalanan usia 26 tahun ini telah menjadi bagian dari banyak momen penting dan membahagiakan, seperti yang dirasakan oleh Cynthia Lamusu dan Surya Saputra, Regina Ivanova dan suami serta Bintang Emon dan pasangannya," kata Chief Operating Officer PT Central Mega Kencana, Petronella Soan.

"Cerita bagaimana Frank & co, menjadi bagian dari banyak momen penting, menginspirasi kami membuat 26 desain koleksi legendaris Frank Fire yang sarat dengan makna dan cerita. Kami berharap koleksi Frank Fire dapat mewakili perasaan cinta kasih yang dapat diberikan di momen istimewa setiap pengguna Frank & co,” tambah Petronella Soan.

Salah satu pemilik perhiasan berlian dari Frank & co, Cynthia Lamusu, mengatakan “Perjalanan saya dan suami bersama dengan Frank & co sudah dimulai sejak awal pernikahan. Di beberapa momen penting lain, seperti anniversary, Frank & co juga selalu ada. Tidak semua orang bisa dengan lugas menyampaikan isi hati kepada mereka yang dikasihi, tapi dengan Frank & co, isi hati bisa tersampaikan dengan sempurna.”

