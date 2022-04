Buka Puasa dengan Pemandangan Kota di Deja Vu Sky Dining

Jakarta, Beritasatu.com - Deja Vu Sky Dining yang berada di lantai 10 The Plaza Semanggi, menyediakan area rooftop di jantung kota Jakarta. Dengan luas lebih dari 2.200 meter persegi dan memiliki kapasitas 1.000 tempat duduk, Deja Vu Sky Dining berada di titik sempurna untuk melihat gemerlap kota Jakarta dari ketinggian.

Saat ini, Deja Vu Sky Dining menjadi pilihan warga Jakarta sebagai tempat berbuka puasa dengan program "Ramadan Iftar" yang menyediakan paket buffet all you can eat dengan menghadirkan lebih dari 30 macam menu buffet pada setiap akhir pekan yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 16.30 hingga 22.00 WIB.

Mall Director The Plaza Semanggi, Pahala Situmeang, mengatakan, dengan pemandangan kota Jakarta di waktu senja, Deja Vu Sky Dining memberikan momen buka puasa yang spesial bagi para pengunjung. Selama menikmati hidangan berbuka puasa, pengunjung juga dihibur dengan penampilan live music yang tampil pada setiap akhir pekan.

"Deja Vu Sky Dining The Plaza Semanggi saat ini menjadi pilihan warga untuk berbuka puasa karena pilihan makanan dan juga harga per paket yang kita tawarkan untuk menu buffet yang kita siapkan pada akhir pekan, ruangan outdoor dengan pemandangan lanskap city light view Ibu kota, menjadi daya tarik utama tempat ini. Sehingga setiap harinya, Deja Vu Sky Dining selalu dipenuhi pengunjung yang ingin mengadakan kegiatan berbuka puasa," kata Pahala, Jumat (22/4/2022).

Pahala menambahkan, pihaknya akan terus membuat program-program promo dan juga penawaran yang menarik untuk terus membuat Deja Vu Sky Dining menjadi salah satu destinasi hang out.

"Pasalnya, lokasi kami yang strategis dan sangat mudah dijangkau serta pemandangan yang kita tawarkan, menjadi daya tarik utama kami," tambahnya.

Terkait pemesanan, kata Pahala, pengunjung dapat melakukan reservasi dengan menghubungi customer service di nomor 021-5275878 atau direct message ke akun Instagram @plaza_semanggi.

"Untuk menuju Deja Vu Sky Dining yang berlokasi di lantai 10 The Plaza Semanggi, pengunjung dapat menggunakan lift passenger dari lantai GF. Sedangkan yang mengendarai kendaraan mobil, dapat langsung ke area parkir lantai 9," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com