Peduli Bumi, North Face Gaungkan Produk Ramah Lingkungan

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan terus digaungkan salah satu brand outdoor ternama, The North Face (TNF). Merek yang memproduksi segala perlengkapan bagi para petualangan, mempunyai komitmen terhadap produk yang mereka keluarkan.

Brand Manager The North Face Indonesia, Anita Hartanus mengatakan TNF menargetkan pada 2025 seluruh produknya ramah lingkungan, sehingga meminimalisir pencemaran limbah yang berdampak kepada kerusakan bumi.

"The North Face berusaha menjadi perusahaan yang ke depannya, 2025, ditargetkan semua bahan pembuatannya dari bahan recycle dan limbahnya tidak merusak lingkungan," ujar Anita dalam keterangannya pada Sabtu (23/4/2022).

"Jadi sampai sekarang kita slowly. Pelan-pelan memang sudah menerapkan itu meski belum semua. Namun kita akan menuju kesana step by step," jelasnya menambahkan.

Saat ini TNF memiliki 11 store resmi di kota besar Indonesia. Selain terkenal sebagai produk outdoor, TNF juga terus melakukan inovasi agar bisa dinikmati seluruh kalangan.

TNF melakukan ekspansi dengan tagline "From The Mountain Top To The City Street". Langkah itu dilakukan agar semua elemen bisa merasakan kenyamanan produk-produk mereka, dimanapun berada.

Hadirnya New Concept Store The North Face Indonesia di Grand Indonesia Jakarta, menjadi sebuah awalan eksplorasi tanpa henti dari TNF. Ini menjadikan produk-produknya semakin bisa dinikmati oleh banyak kalangan.

Sekaligus menggeser cara pandang terhadap merek The North Face yang hanya bisa gunakan dalam aktivitas outdoor seperti hiking ataupun mountaineering.

New Concept Store The North Face saat ini menjadi momen penting atas hadirnya produk Urban Exploration di tanah air, dengan menyasar generasi baru yang lebih energik dan fashionable.

Pembukaan new concept store ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2022. Hal ini sesuai dengan visi kedepan dari The North Face secara umum, sebagai bentuk dukungan dalam upaya perlindungan bumi, melalui produk - produk yang ramah lingkungan.

