Hari Kartini, Mustika Ratu Ajak Perempuan Menjadi Diri Sendiri Seutuhnya

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mustika Ratu berkolaborasi dengan PT Sarinah untuk memperingati Hari Kartini pada 21 April dengan mengusung tema “Perempuan dengan Segudang Aktivitas” dan mengundang Puteri Indonesia Lingkungan 2017 dan Miss International 2017, Kevin Liliana.

CMO Mustika Ratu Reza Dien Novita menyampaikan bahwa di Hari Kartini, Mustika Ratu sebagai produsen kosmetik ingin mengajak para perempuan untuk menjadi diri sendiri seutuhnya lewat kampanye satu tahunnya yaitu “Beautiful You”.

BACA JUGA Hari Kartini, Siloam Hospitals Balikpapan Dorong Kesehatan Reproduksi Wanita

“Di Hari Kartini ini, kita menggunakan kampanye satu tahun kita yaitu 'Beautiful You', yang artinya menjadi diri kamu seutuhnya. Jadi no matter what it is, untuk para perempuan menjadi diri kamu seutuhnya adalah pilihan yang terbaik. Jadi kita nggak perlu jadi siapapun, menjadi diri kita seutuhnya dan lebih confident,” ujarnya di sela-sela acara Beauty Class bersama Make Up Artist Profesional Mustika Ratu.

Sementara itu peringatan Hari Kartini di mata wanita modern, disampaikan oleh Kevin harus menjadi reminder bagi semua wanita bahwa hak-hak perempuan sudah diperjuangkan oleh para pahlawan wanita, seperti Kartini. Dia pun mengingatkan supaya perempuan masa kini tetap melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan para pahlawan sebelumnya.

“Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan malah kita redam. Jadi bagaimana caranya, justru kita melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan sama pahlawan kita. Menurut aku salah satu kontribusi kecilnya, adalah ketika kita beran untuk membuktikan bahwa perempuan-perempuan punya hak yang sama untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat bahkan untuk menjadi seorang pemimpin,” ungkapnya.

Saat ditanya langkah yang dilakukan Kevin untuk mendukung perjuangan para Kartini modern, ia mengungkap bahwa sebagai public figure dirinya kerap mendapat undangan untuk hadir di acara-acara talkshow terkait perempuan. Dengan begitu, perempuan kelahiran 1996 ini dapat berbincang dan menyampaikan pemikirannya supaya para perempuan percaya diri.

“Saya bisa encourage mereka bahwa apapun yang bisa kita lakukan, selama kita merasa bisa mengembangkan diri di bidang tersebut artinya kita sudah menjadi perempuan yang berkembang. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini benar-benar membantu saya untuk ngomong langsung sama mereka 'Yuk kita jadi perempuan yang memang bisa percaya diri dengan apa yang kita lakukan',” katanya.

Ditambahkan oleh Kevin, ditengah kesibukan dan aktivitas yang dijalankan, perempuan juga harus selalu terlihat tampil cantik dan sehat. Untuk itu produk kecantikan seri Beauty Queen sangat tepat mendampingi perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitasnya. Menurutnya, saat ini peranan perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang. Baik dalam peran pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan masuk ke ranah politik. Itu artinya, perempuan Indonesia turut andil memajukan bangsa dan negara melalui kemampuan yang berkualitas.

BACA JUGA Jamu Mustika Ratu Jadi Minuman Delegasi KTT G-20 di Yogyakarta

“Anda tidak perlu khawatir menggunakan kosmetik Beauty Queen karena riasan Beauty Queen tidak menyebabkan iritasi atau gangguan kulit lainnya. Sebaliknya, Anda akan tetap tampil cantik dengan kulit yang sehat,” tuturnya.

Menurut Reza, seri Beauty Queen memiliki manfaat dan kegunaan yang telah dipercaya untuk mempercantik seluruh Puteri Indonesia dan juga ratu dunia yang datang ke Indonesia. Selain itu produk Beauty Queen terbuat dari bahan alami, halal dan aman untuk digunakan.

“Kosmetik ini terbuat dari bahan alami dan mengandung antioksidan sehingga pengguna bisa terlihat cantik dengan kulit yang tetap sehat, juga bahan-bahan alami lainnya, seperti ekstrak biji kelor yang mengandung antioksidan tinggi, vitamin E yang efektif untuk menangkal radikal bebas, meningkatkan produksi kolagen agar mengurangi kerutan halus, dan membantu merawat keremajaan kulit di wajah,” demikian penjelasan Reza.

BACA JUGA Lestarikan Budaya Perawatan Kecantikan Indonesia Lewat Rangkaian Zaitun Series

Untuk membantu para perempuan yang ingin tampil cantik setiap harinya, Mustika Ratu memberikan tips cantik yang diberikan oleh make up artist (MUA) Mustika Ratu pada acara Beauty Class. Beauty Class memberikan pengetahuan dan pelajaran secara langsung untuk aplikasi produk Beauty Queen agar terlihat cantik, percaya diri dengan kemampuan merias wajahnya sendiri. Dengan waktu yang mendekati perayaan umat muslim, pada acara ini Mustika Ratu menyungsung tema “Healthy Glowing Make Up for Idul Fitri” yang akan memberikan peserta ide riasan pada saat Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Reza menambahkan bahwa selain Beauty Class dan Beauty Talkshow, Mustika Ratu dan Sarinah menghadirkan acara kreasi menu berbuka bersama chef Steby Rafael. Kreasi menu kali ini menggunakan Jamu ready to drink Mustika Ratu sebagai salah satu bahan bakunya.

BACA JUGA Jamu Dapat Jadi Solusi Perawatan Kesehatan Masyarakat Dunia

Sebagai informasi, Jamu ready to drink Mustika Ratu terdapat 3 varian rasa, yaitu Gula Asam, Kunir Asam dan Beras Kencur. Dibuat dari 100% bahan berkhasiat dari alam yang memiliki banyak manfaat seperti Gula Asam untuk mengurangi lemak tubuh, Kunir Asam untuk meredakan nyeri haid, serta Beras Kencur untuk mengurangi pegal pegal serta meredakan batuk berdahak.

Dengan mengusung hastag #JamuJamanNow, jamu yang dikemas secara praktis ini selain dapat dinikmati secara langsung, ternyata juga sangat menarik untuk dikreasikan menjadi menu menu minuman yang kekinian dan cocok untuk dihidangkan saat berbuka puasa.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com