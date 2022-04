Minuman Boba Xing Fu Tang Resmi Dapatkan Sertifikat Halal

Jakarta, Beritasatu.com - Market leader minuman brown sugar boba di Indonesia, Xing Fu Tang akhirnya resmi bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut didapatkan Xing Fu Tang untuk semua menu dan cabang yang ada di seluruh Indonesia.

Ciri khas boba yang dibuat secara handmade dan cita rasa brown sugar yang khas, Xing Fu Tang langsung menjadi favorit masyarakat ketika membuka gerainya di Indonesia pada tahun 2019. Hal itu langsung ditanggapi dengan rasa senang oleh Managing Director PT. Pelepas Dahaga Indonesia, Vancelia Wiradjaja saat menyelenggarakan acara tersebut di Mall Taman Anggrek, Selasa (26/4/2022).

"Dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama muslim, sangatlah penting untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bahwa produk yang ditawarkan di outlet kami halal dan thayyib untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal ini menjadi bukti dari komitmen Xing Fu Tang untuk memberikan kebahagiaan melalui minuman yang halal dan bermutu kepada seluruh masyarakat Indonesia, terlebih mempertimbangkan antusias masyarakat yang sangat tinggi sedari awal kami hadir di Indonesia," ungkap Vancelia.

Ditambahkannya, Konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$144 miliar yang menjadikan

Indonesia sebagai konsumen terbesar menurut Global Islamic Economy Report 2020/2021.

"Melihat potensi yang tinggi, peran produk halal diharapkan akan membantu kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena sertifikasi halal dinilai sebagai indikator produk yang baik dan aman. Dan Xing Fu Tang telah melalui berbagai proses untuk memperoleh sertifikasi halal. Dimulai dari implementasi sistem jaminan halal, pemilihan bahan yang memenuhi kriteria, penanganan.

Diterangkan pula oleh Vancelia, perpaduan susu dipadu dengan brown sugar dan boba tersebut mampu menghadirkan pelopor Signature Brown Sugar Boba Milk yang unik. Terlebih Xing Fu Tang mempertahankan orisinalitasnya dengan menggunakan wajan tradisional dalam membuat boba dari bahan alami. Prosesnya dilakukan secara fresh dan langsung di setiap lokasi gerai dapat dilihat secara langsung oleh konsumen.

"Ragam minuman yang tersedia di Xing Fu Tang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Dengan mengusung resep tradisional berkonsep modern, Xing Fu Tang halal juga menjadi jaminan penting pada mutu dan kualitas dari varian produknya. Kami berharap sertifikasi ini dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi Xing Fu Tang," tandasnya.

Acara penyerahan sertifikasi halal Xing Fu Tang sendiri turut dihadiri oleh Bapak Dr. Muslich, M. Si selaku Halal Partnership and Audit Services Director LPPOM MUI dan Bapak Ali Fauzan, Lc, Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator pada Sub Bidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Kemasan Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH.

