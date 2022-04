InJourney Dukung HIN Gelar "Jelajahin Livin Sanur Fest"

Jakarta, Beritasatu.com - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mendukung anak usahanya, yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN) menggelar "Jelajahin Livin Sanur Fest" dengan tema Bali kemBali di Kawasan Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur Bali, pada 27-29 Mei 2022.

Event ini merupakan salah satu bentuk komitmen InJourney dalam mendorong kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Bali yang merupakan tulang punggung sekaligus barometer pariwisata Indonesia di kancah internasional.

Senior Vice President of Corporate Secretary InJourney, Indah Permatasari Saugi mengatakan, sebagai wujud dalam mendukung kebangkitan pariwisata Bali, InJourney telah menyiapkan strategi pemulihan sektor pariwisata yang terdiri dari beberapa aspek kepariwisataan yang meliputi aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

"Dalam hal program atraksi pariwisata, InJourney telah menyiapkan calendar of events dalam three key tourism programs yaitu sport, art and music, cultural and culinary yang dikemas dalam InJourney Festival. Salah satu yang akan digelar dalam waktu dekat adalah Jelajahin Livin Sanur Fest pada akhir Mei 2022 mendatang,” ujar Indah Permatasari Saugi, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (27/4/2022).

InJourney optimis dengan diselenggarakannya ragam acara besar di tanah air, pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara kian terbangun terlebih dengan tingginya antusiasme wisatawan yang akan menjadikan roda penggerak geliat sektor pariwisata

Direktur Strategi Bisnis dan Pemasaran HIN, Christine Hutabarat menjelaskan, HIN siap mendukung untuk kebangkitan pariwisata Bali melalui event ini.

Sesuai dengan core business HIN yang juga bergerak pada sektor pariwisata, khususnya pada bidang travel and accomodation, perseroan merasa memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di Indonesia pascapademi.

"Aksi nyata yang kami lakukan untuk mengembalikan roda ekonomi pariwisata yakni dengan membuat program-program menarik. Salah satunya, event Jelajahin Livin Sanur Fest - Bali kemBali, sebagai seri festival yang menghadirkan seni pertunjukan, budaya lokal, kuliner serta keterlibatan UMKM,” ungkap Christine.

