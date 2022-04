Bening's Indonesia Raih Penghargaan Superbrand 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Klinik kecantikan Bening's Clinic dan Bening's Skincare mendapatkan penghargaan sebagai Superbrand 2022 dalam kategori Skincare and Beuaty Clinic. Penghargan ini membuktikan kualitas Bening's sebagai klinik kecantikan yang terbaik di Indonesia.

"Thank God Bening’s Clinic dan Bening’s Skincare memenangkan Superbrand 2022," tulis dr Oky Pratama selaku founder Bening's Indonesia melalui akun media sosial pribadinya, Kamis (28/4/2022).

Ditambahkannya, kesuksesan perusahaan yang dirintisnya ini menjadi prestasi tersendiri bagi pria asal Jambi itu. Terlebih di tahun 2022 ini, perusahaannya berhasil meraih beberapa penghargaan lain seperti Best in Beauty Clinic, Best in Skincare dan mendapat sertifikasi dari Kementerian Republik Indonesia serta beberapa penghargaan lainnya.

"Ini merupakan kesuksesan dan anugerah yang kesekian kali bagi kami. Ini yang membuat kami terharu dan bangga Sekali. Telebih hasil pemenangnya ini berdasarkan survei Nielsen yang akurat," tambahnya.

Sedangkan CEO Superbrand Indonesia, Grandtayana Mayasari menyatakan Bening's Indonesia layak mendapat penghargaan ini. Lantaran mereka melihat sebagai klinik kecantikan, perusahaan milik dr Oky Pratama ini sudah membuktikan menjadi klinik kecantikan terbaik yang punya konsumen tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk parameter yahg ditetapkan superbrand yaitu dominasi pasar, jangka wakjtu yang panjang, niat baik, kesedian konsumen dan penerimaan pasar secara keseluruhan. Kami melihat Bening's Indonesia melalui Bening's Clinic dan Bening's Skincare sudah layak mendapat penghargaan di tahun 2022 ini. Oleh sebab itu kami ucapkan selamat dan semoga ke depan akan tetap menjaga kulitsnya kepada para konsumennya," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com