Libur Lebaran, PHRI Bali Targetkan 20.000 Wisatawan Per Hari

Denpasar, Beritasatu.com- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, Bali I Gusti Agung Ngurah Suryawijaya menargetkan jumlah kunjungan wisatawan di Bali selama libur Lebaran 1443 Hijriah mencapai 20.000 wisatawan per hari. Target tersebut bisa tercapai mengingat jumlah kunjungan wisatawan melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali naik pada cuti bersama 29 April hingga 8 Mei mendatang.

"Kita targetkan 20.000 wisatawan sehari selama masa liburan Idul Fitri," kata I Gusti Agung Ngurah Suryawijaya di Bali Selasa (3/5/2022).

Ngurah Suryawijaya mengatakan jumlah tersebut belum dihitung dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali melalui Pelabuhan Padangbai, Karangasem, dari Nusa Tenggara dan Pelabuhan Gilimanuk, dari pulau Jawa.

BACA JUGA Bandara Ngurah Rai Antisipasi Puncak Arus Mudik Jumat Besok

Berdasarkan data kedatangan, penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai Bali naik yakni Kamis (28/4/2022) 15.748 penumpang dan 94 penerbangan, Jumat (29/4/2022) 17.691 penumpang dari 105 penerbangan, Sabtu (30/4/2022) 16.709 penumpang dari 98 penerbangan, Minggu (1/5/2022) 18.594 Penumpang dari 111 penerbangan.

Tingginya antusiasme wisatawan berkunjung ke Bali saat libur Idulfitri disebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air yang sudah menurun. Wisatawan memanfaatkan cuti bersama untuk berlibur. "Untuk menarik wisatawan berlibur di Bali pengelolah hotel memberikan diskon harga hotel dan agen perjalanan kepada wisatawan," ungkap Ngurah Suryawijaya.

Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pelaku pariwisata di Bali. Data PHRI Kabupaten Badung mengestimasikan daya beli wisatawan domestik selama libur di Bali dapat membelanjakan uang Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per hari setiap orang.

BACA JUGA Menparekraf Dorong Desa Wisata Hadirkan Pengalaman Unik bagi Wisatawan

Jika daya beli wisatawan mencapai Rp 500.000 per hari dan kunjungan wisatawan mencapai 15.000, estimasi daya beli wisatawan mencapai Rp 7,5 miliar per hari dikalikan dengan 8 hari masa libur. Dengan demikian peredaran uang di Bali bisa mencapai Rp 60 miliar

Sedangkan jika daya beli wisatawan domestik mencapai Rp. 700.000 dengan jumlah kunjungan wisatawan 15.000 per hari diperkirakan daya beli wisatawan dalam sehari mencapai Rp 10,5 miliar dikalikan dengan 8 hari mencapai Rp 84 miliar. Sementara daya beli wisatawan asing di Bali mencapai Rp 1,5 juta per hari dengan jumlah wisatawan yang tiba melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali saat ini mencapai 3.000 wisatawan per hari. "Kita optimistis ekonomi Bali akan bangkit dan bisa tumbuh positif setelah minus 9,31% tahun 2020, minus 2,48% tahun 2021," kata Ngurah Suryawijaya.

.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com