Dear Kolektor, Sylvester Stallone Akan Lelang 5 Jam Tangan Kesayangan

Jam tangan Panerai Luminor PAM5218-201, yang dipakai Sylvester Stallone dalam film Daylight yang dirilis pada 1996 (kiri), dan jam tangan Richard Mille RM032-TI yang dipakai dalam film The Expendables 3 ( kanan). (Foto: Phillips.com)

New York, Beritasatu.com – Aktor laga Hollywood, Sylvester Stallone akan melelang lima jam tangan kesayangannya yang paling berharga, termasuk dua di antaranya yang pernah dikenakan dalam film-film yang dibintanginya.

Menurut laporan, Stallone akan menjual 5 jam tangan berharganya pada 12 Desember mendatang dalam acara Phillips Auctions bekerja sama dengan Bacs dan Russo.

Aktor nominasi Academy Award, yang dikenal karena peran aksinya sebagai Rocky dan Rambo, itu ternyata sudah sejak lama menjadi kolektor jam tangan.

“Selama beberapa dekade, dia telah mengumpulkan koleksi jam tangan yang benar-benar luar biasa dari beberapa pembuat arloji paling penting di zaman kita,” ujar Paul Boutros, kepala jam tangan Americas for Philips, seperti dilansir CNBC pada Rabu (11/11).

Berbeda dengan kebanyakan kolektor yang fokus pada merek-merek tradisional, seperti Rolex atau Patek Philippe, Stallone adalah kolektor jam tangan merek-merek terkemuka yang lebih kontemporer, seperti Panerai dan Richard Mille.

Ada pun lima jam tangan yang akan dilelang, termasuk empat jam tangan buatan Richard Mille dan satu jam tangan merek Panerai.

Stallone diketahui sebagai penyuka berat arloji Richard Mille, yang dikenal akan teknologi, teknik, dan materialnya yang mutakhir. Pada Desember mendatang, pria berusia 74 tahun itu bakal menjual salah satu jam tangan Richard Mille yang paling langka, yakni RM 25-01 Adventure Tourbillon Chronograph yang lahir dari kolaborasi antara Richard Mille dan Stallone.

Jam tangan tersebut memiliki tourbillon untuk meningkatkan akurasi, sebuah chronograph untuk mencatat waktu atau durasi (seperti stopwatch), kompas dengan bezel yang dapat dilepas, dan cover dari bahan karbon. Tingkatan ini untuk menunjukkan akurasi saat menggunakan kompas dan kompartemen kecil di atas crown untuk menyimpan alat pengukur air (emergency water purification tablets).

Jam tangan ini hanya diproduksi sebanyak 20 unit oleh Richard Mille, dan Stallone diperkirakan melelang arloji itu dengan kisaran harga US$ 250.000 dan US$ 500.000.

Stallone juga menjual jam tangan seri RM052-01 yang menampilkan tengkorak emas berwarna merah muda di bagian tengah. Case jam tangan tersebut terbuat dari keramik TZP dan tabung nano karbon. Arloji ini diprediksi dilepas seharga US$ 350.000 hingga US$ 700.000.

Sedangkan jam tangan berikut yang dilelang adalah RM059-01 berwarna hijau cerah. Jam tangan ini merupakan satu dari 50 unit yang dibuat secara khusus untuk menghormati pelari cepat Olimpiade Yohan Blake pada 2011. Diperkirakan jam tangan itu dijual dengan nilai US$ 300.000 hingga US$ 600.000.

Jam tangan Richard Mille RM032-TI berwarna merah yang dikenakan Stallone di film The Expendables 3 juga akan dilelang, dengan perkiraan US$ 60.000 hingga US$ 120.000.

Namun, menurut Philips, jam tangan paling terkenal yang dijual adalah merek Panerai Luminor. “Ini Panerai terpenting yang pernah dijual di lelang,” katanya.

Panerai Luminor PAM5218-201 diprediksi laku antara US$ 40.000 dan US$ 80.000. Arloji ini terbilang istimewa karena dipakai Stallone dalam film Daylight yang drilis 1996. Penampilan Stallone mengenakan jam tangan tersebut membuat Panerai menjadi terkenal, sekaligus menempatkan merek tersebut di peta dunia di antara para kolektor dan pembeli jam tangan.

