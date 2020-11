Tiket.com Gelar Online Tiket Week Lokal

Minggu, 22 November 2020 | 16:34 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Tiket.com akan menggelar pesta diskon tahunan sebesar 50%+25% dengan tema “Online Tiket Week” OTW yang dimulai pada 23 November. Tahun ini, Tiket.com memodifikasi program OTW menjadi OTW Lokal untuk mendorong popularitas destinasi wisata domestik dalam rangka memulihkan industri pariwisata nasional.

Pesta OTW Lokal tersebut bakal berlangsung selama 8 hari hingga 30 November, sehingga para pelancong dapat menemukan jajaran penawaran yang spektakuler untuk destinasi terkemuka di dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu manifestasi nyata komitmen Tiket.com untuk membuka cakrawala masyarakat dengan menginspirasi mereka dalam merencanakan perjalanan atau liburan akhir tahun sambil membantu para pekerja, yang mata pencahariannya bergantung pada sektor dan sub-sektor industri pariwisata Indonesia.

CEO Tiket.com George Hendrata mengaku sangat bersemangat dalam menggelar pesta diskon akbar OTW Lokal yang hadir kembali sebagai salah satu strategi dan pengukuhan peran Tiket.com untuk menjadi yang pertama membantu membangkitkan kembali pariwisata nasional, dan semangat masyarakat untuk berberlibur di destinasi wisata domestik.

“OTW Lokal menjadi wadah bagi kami untuk mengangkat popularitas jajaran destinasi domestik menakjubkan dengan potongan harga. Tidak hanya itu saja, tiket.com siap dengan jajaran fitur yang relevan dalam mengakomodir pelanggan dalam berpergian dan berwisata di masa pandemi agar pelanggan dapat berlibur dengan rasa aman dan nyaman,” ujarnya dalam siaran pers Sabtu (21/11).

Sementara itu, Co-founder & CMO Tiket.com Gaery Undarsa menuturkan bahwa ajang OTW Lokal merupakan bentuk dukungan Tiket.com bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia dalam bahu membahu memulihkan industri pariwisata domestik.

“Kami pun terus menghimbau masyarakat untuk tetap tekun dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik demi kebaikan bersama, serta cek status Covid-19 di destinasi wisata tujuan,” kata Gaery.

Disampaikan dalam keterangan bahwa mulai 23-30 November, setiap hari pada pukul 12.00-14.00 WIB dan 19.00-21.00 WIB para pengunjung situs Tiket.com yang disebut Sobat Tiket bisa mendapatkan tiket yang terdiri dari diskon hingga 50% + 25% untuk penerbangan, akomodasi, dan fitur “Tiket To Do” (wisata atau wahana aktifitas), khusus untuk destinasi nusantara terpilih.

Ada pula promo jam gledek penerbangan, yaitu pukul 12.00-14.00 WIB dan 19.00-21.00 WIB yang menawarkan diskon hingga 50% + Rp. 350.000 untuk semua rute penerbangan domestik. Sedangkan, promo OTW yang berlaku pada semua jam adalah diskon sebesar Rp 350.000 untuk destinasi lokal.

Sedangkan untuk promo jam gledek hotel, pada pukul 12.00-14.00 WIB dan 19.00-21.00 WIB terdapat lebih dari 5.000 mitra hotel Tiket.com yang siap menawarkan harga termiring hingga 50% + 25%, khusus akomodasi di berbagai destinasi favorit seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Medan.

Sementara promo jam gledek untuk wahana atraksi dan wisata (Tiket To Do) berlaku setiap haru pada pukul 12.00-14.00 WIB dan 19.00-21.00 WIB, di mana para pembeli bisa mendapat diskon hingga 60% + 20%, khusus semua wisata aktifitas dalam fitur unggulan terbaru “Tiket To Do” yang berlaku untuk wisata aktifitas domestik.

Selama program “OTW Lokal” berlangsung, harga penerbangan domestik dari Jakarta ke Surabaya dibanderol mulai Rp 410.000, ke Denpasar mulai dari Rp 440.000, serta ke Medan hanya dari Rp 530.000.

Tiket.com juga menghadirkan fitur metode pembayaran PayLater untuk setiap pembelian tiket pesawat, akomodasi, dan wisata aktivitas di "Tiket To Do" selama masa periode OTW Lokal berlangsung. Semakin meringankan keputusan masyarakat Indonesia untuk berpergian untuk berlibur atau berwisata pada akhir tahun.

Sumber:BeritaSatu.com