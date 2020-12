Konser Bottle Smoker akan Ditonton Tanaman

Sabtu, 12 Desember 2020 | 08:44 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Konser musik umumnya identik dengan keramaian dan riuh penonton. Namun kali ini Bottle Smoker mempunyai cara unik dalam mengemas “konser” baru, yaitu dengan tanaman sebagai penontonnya pada Minggu (13/12).

Konser tersebut merupakan bagian dari acara Plantopia x Woke Space, yang untuk pertama kali dikolaborasikan oleh Central Park Mall dan Jakarta Vegan Guide. Acara yang digelar mulai 10 -13 Desember ini menghadirkan komunitas pecinta tanaman dan komunitas makanan vegan.

Disampaikan dalam siaran pers, Jumat (11/12), bahwa saat acara “Plantasia – A Concert For Plants” berlangsung, Bottle Smoker akan memainkan musik di hadapan tanaman milik audiens mulai pukul 16.00-18.00 WIB di area Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta, pada Minggu.

Ada pun musik yang mereka mainkan nantinya adalah musik yang secara ilmiah berfungsi sebagai kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Sementara bagi para pengunjung yang berminat mengikuti kegiatan ini dapat mendaftarkan lalu menitipkan tanamannya untuk diberi perawatan dengan metode suara mulai 10-13 Desember 2020.

“Masyarakat menjadi lebih peduli dengan kesehatan dan lingkungan sejak terjadinya pandemi virus Covid-19 sehingga demand untuk makanan vegan dan hobi tanaman meningkat. Oleh karena itu, kami mempersembahkan 'Plantopia x Woke Space', event collaboration antara Central Park dengan Jakarta Vegan Guide dengan penerapan protokol kesehatan seperti wajib masker, physical distancing, dan juga penyediaan hand sanitizer dan wastafel di beberapa titik di sekitar area,” ujar Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park Mall Silviyanti Dwi Aryati.

Silviyanti menambahkan, selama acara Plantopia x Woke Space berlangsung akan terdapat beragam kegiatan seperti “Houseplant Bazaar”, yang menghadirkan komunitas seperti Sobat Taneman, Tanam Ijoijo, Hobbys Nursery, Plantone, Satu Daun dan persembahan dari Central Park Mall sendiri yaitu Central Park Greeneries.

Sedangkan pada kegiatan “Plant-Based Market Place” terdapat partisipasi dari para tenant, seperti Burgreens, Toska, Ray’s Bottle of Joe, Sematjam, Ragawi, Nutsy Bowl, Plantful, Lococo, Vegan Baby, Rumah Juliet, Melts, Lotus Biscoff dan lainnya.

Kegiatan berikut yang dapat menjadi pilihan para pengunjung Central Park Mall untuk diikuti, di antaranya Plant Meditation, Plantasia – A Concert For Plants, The Botanicals Photo Exhibition by Rio Motret, Plant Auction, Plant Adoption, Deep Talk dan Woke Shop.

