Rudy Mastura akan Perjuangkan Program Pro Rakyat

Jumat, 27 November 2020 | 17:36 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / HK

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura bertekad selalu memperjuangkan semua program yang pro rakyat. Dia memastikan, Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) bukan program bohong.

Bagi dia, program tersebut merupakan komitmen yang dia bangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, tujuan utama dari kehadiran pemerintah adalah untuk menjadi pelayan masyarakat.

"Apapun yang terjadi KSS akan saya perjuangkan. Program ini adalah komitmen saya untuk masyarakat. Ketika jadi gubernur, , masyarakat bisa tagih saya dengan kartu ini," tegas Rusdy Mastura, Jumat (27/11/2020).

Menurut dia, keyakinan untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya rakyat kecil tidak berubah, termasuk dengan adanya KKS, mengingat semua pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan, pada tahun pertama masa kepemimpinannya bila terpilih menjadi gubernur Sulteng, Rusdy bersama Ma'mun akan fokus untuk meningkatkan fiskal daerah yang kini Rp 4 triliun menjadi Rp 10 triliun.

Salah satunya, dia menambahkan, yakni dengan menegakkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Rusdy optimistis, dengan bantuan dari seluruh elemen yang ada dapat menarik hak-hak masyarakat Sulteng dari para perusahaan pertambangan. Hal tersebut belum sempat dilakukan oleh gubernur sebelumnya.

"Kalau saya jadi gubernur pasti saya akan lakukan, duitnya dari mana, ya saya cari. Kalau sekarang, gubernur mantan birokrat, sehingga kepikirannya ada aturan-aturan," tutur dia.

Bukan hanya itu, Rusdy telah menyiapkan sebuah konsep yang bisa menjadi sumber pemasukan lain fiskal daerah. Contohnya, rencana membuat sebuah perusahaan daerah yang akan mengelola semua kekayaan alam Sulteng dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah.

Rencana tersebut, kata dia, muncul lantaran saat ini perusahaan milik daerah belum bisa bekerja dengan maksimal. Alhasil, mereka hanya menjadi beban tanggungan yang menggerogoti anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

"Lima tahun perusahaan daerah tidak menghasilkan, di mana untungnya? Saya yakin kalau dikelola serius, perusahaan daerah bisa membuat tambak udang seribu hektare, kemudian menghasilkan 300 ribu ton, yang kalau dikali 50 ribu berarti Rp 15 triliun," terangnya.

Mantan Wakil Wali Kota Palu dua priode ini menyebutkan, seorang pemimpin selain butuh ketelitian dan kecakapan admistrasi, perlu memiliki pemikiran besar inovasi yang bisa memajukan daerah yang dipimpinnya.

"Tetapi, karena saya seorang politisi, saya berpikir out of the box. Sebab, fiskal daerah itu bukan dari pemasukan asli daerah (PAD) saja, tetapi masih banyak sumber yang bisa kita jadikan pemasukan daerah," tukas dia.

Sumber:BeritaSatu.com