Google dan Temasek Investasi US$ 350 Juta di Tokopedia

Jakarta, Beritasatu.com - Google and Temasek Holdings setuju berinvestasi US$ 350 juta di perusahaan e-commerce, Tokopedia. Penandatanganan kesepakatan investasi ini bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Dilansir Bloomberg, Senin (26/10/2020), investasi itu masih di bawah target pendanaan Tokopedia berkisar US$ 500 juta hingga US$ 1 miliar yang muncul Juli 2020. Itu sebabnya, Tokopedia masih mencari calon investor lain.

Tokopedia, raksasa marketplace Indonesia, didukung oleh perusahaan teknologi Jepang, Softbank. Bloomberg menyebut, Tokopedia telah menjalin komunikasi dengan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), seperti Facebook, Amazon, dan Microsoft.

"Adapun masuknya Google dan Temasek menunjukkan keyakinan besar investor terhadap kinerja Tokopedia, yang kini menikmati lonjakan belanja daring selama pandemi Covid," tulis Bloomberg.

Indonesia kini menjadi lapangan pertarungan para pemain e-commerce regional, seperti Lazada dan Shopee. Pasar e-commerce Indonesia, berdasarkan studi Google, Temasek, dan Bain & Co, mencapai US$ 21 miliar pada 2019 dan diprediksi melejit menjadi US$ 82 miliar pada 2025.

