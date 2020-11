Perang Dagang AS-Tiongkok Berpotensi Berlanjut

Minggu, 8 November 2020 | 16:28 WIB

Oleh : Sanya Dinda / HK

Jakarta, Beritasatu.com - Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) diproyeksikan tidak menghentikan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sebab, kebijakan Biden tidak akan sepenuhnya pro perdagangan bebas.

“Namun, proteksi pasar AS dari produk impor, khususnya dari Tiongkok dan negara-negara lain yang dianggap melakukan persaingan dagang tidak sehat akan lebih berimbang,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Minggu (8/11/2020).

Dia mengatakan, dalam presentasi rencana ekonomi berjudul "Made in All of America", Biden menunjukkan adanya kemauan politik memproteksi pasar AS untuk penciptaan lapangan kerja. Biden tidak sungkan untuk mengenakan hambatan tarif ke mitra dagang yan dianggap merugikan AS, khususnya terkait persaingan dagang yang tidak sehat, seperti dumping subsidi dan persaingan usaha tidak sehat, karena peran BUMN di negara pesaing, misalnya, Tiongkok.

Menurut Shinta, pada prinsipnya, kebijakan perdagangan Biden akan relatif sama dengan Donald Trump, presiden AS sebelumnya. Hanya saja, konsep yang diusung oleh Biden lebih terstruktur dan mengarah kepada perdagangan yang adil. Biden akan lebih terbuka untuk berkompromi dengan negara-negara yang saat ini sangat tertekan oleh kebijakan-kebijakan perdagangan Trump.

"Pemerintahan Demokrat cenderung lebih formal dan conform dengan prinsip multilateral. Di satu sisi ini menciptakan certainty yang baik dalam relasi dagang dan investasi. Namun, di sisi negatifnya penekanan pada fair trade yang menyebabkan peningkatan kasus-kasus trade remedies yang dilakukan AS secara bilateral maupun multilateral terbadap Indonesia," ucap Shinta.

Shinta melanjutkan, di bawah rezim Biden, perjanjian dagang dalam skema limited trade deal (LTD) yang diusulkan oleh Indonesia mungkin akan selesai lebih lama. Biden memiliki agenda tersendiri terkait perdagangan mulitlateralisme, sehingga AS kemungkinan akan beralih ke skema yang sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO), seperti free trade agreement (FTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA).

"Di luar itu, kami tidak memproyeksikan banyak perubahan, karena semua tergantung pada daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia, khususnya karena konflik AS-Tiongkok dan negara-negara cenderung terus dipertahankan oleh Biden karena kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, khususnya untuk job creation," kata Shinta.

Sumber:BeritaSatu.com