11 Perusahaan Benang Dituduh Dumping di AS

Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 11 perusahaan benang filamen tekstur poliester (PTY) Indonesia dituduh melakukan dumping di Amerika Serikat (AS). Penyelidikan tuduhan dumping itu mulai dilakukan United State International Trade Commision (USITC), pertengahan November 2020.

“Jika terbukti dumping, anggota Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) akan kehilangan pendapatan ekspor ke AS senilai US$ 8,3 juta,” ujar Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta, Jumat (27/11/2020.

Dia menerangkan, USITC menginformasikan, tuduhan itu disebabkan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan pusat logistik berikat (PLB) ke Amerika Serikat pada 2019. Namun, setelah dicek ke anggota Apsyfi, hanya tujuh perusahaan yang mengekspor lewat PLB. Dari jumlah itu, dua perusahaan produsen bukan anggota Apsyfi dan sisanya perusahaan dagang (trader) serta perusahaan logistik di PLB yang bukan produsen.

“Jadi, besar dugaan kami, ini produk transhipment dari Tiongkok atau India yang masuk lewat PLB kemudian dilabeli produk Indonesia dan diekspor ke AS, karena pada 2018 PTY Tiongkok dan India lebih dahulu terkena antidumping di AS” ucap dia dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (27/11).

Berdasarkan data perdagangan ke AS, telah terjadi lonjakan impor produk benang filamen Indonesia pada 2019 sebesar 69,9% menjadi 6,8 ribu ton atau senilai US$ 13,3 juta. Setelah dicek, ekspor yang dilakukan anggota APSyFI pada 2019 hanya sekitar 5 ribu ton atau senilai US$ 8,3 juta. Selain itu, terang Redma, anggota mereka tidak menjual produk ke perusahaan di PLB, namun langsung mengekspor. “Dengan demikian, dapat dipastikan sekitar 1,8 ribu ton PTY yang diekspor ke AS bukan produk asli Indonesia” dia.

Kemudian, dia menuturkan, APSyFI menganalisis harga satuan, di mana harga jual ekspor anggotanya rata-rata diatas US$ 2 per kilogram (kg), sedangkan produk ekspor dari PLB diperkirakan hanya US$ 1,7 per kg. Redma mengungkapkan harga US$ 1,7 per kg inilah yang menyebabkan produsen lokal AS mengajukan petisi antidumping bagi PTY Indonesia.

Dia menjelaskan, produk transhipment yang diekspor ke AS ini pasti mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) dari Indonesia, karena memang sudah menjadi persyaratan ekspor ke AS. Akibat ekspor produk transhipment asal Tiongkok atau India lewat PLB, produk Indonesia juga terbawa kena tuduhan dumping, dan akan kehilangan pasar ekspor PTY sebesar US$ 8,3 juta.

“Dalam hal ini, APSyFI sedang mempertimbangkan mengambil jalur hukum atas kerugian material yang akan diderita anggota kami,” ucap Redma.

Sebelumnya, kalangan pengusaha tekstil nasional juga mempersoalkan sepak terjang PLB, karena terbukti menjadi karpet merah impor kain dan benang yang membanjiri pasar domestik dan menekan kinerja industri TPT nasional sepanjang 2018-2019. Atas kejadian ini, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi awal 2020, Mentiri Keuangan Sri Mulyani menemukan banyak bukti pelangaran dan berkomitmen menutup PLB bagi produk tekstil.

